Retegui vola via: 60 milioni all’Atalanta

Mateo Retegui può lasciare l’Atalanta nella prossima sessione estiva di mercato: l’italo-argentino via per 60 milioni di euro

L’Atalanta sta confermando anche quest’anno quanto di buono fatto vedere nelle scorse annate e nell’ultimo turno di Serie A è arrivato un netto 5-0 sul campo del Verona che ha permesso ai nerazzurri dopo il passo falso in Coppa Italia contro il Bologna.

Gran protagonista della vittoria in terra scaligera è stato Mateo Retegui, trascinatore della Dea in questo campionato, autore di ben 4 gol che lo hanno proiettato a quota 20 reti in A. Numeri sempre più importanti quelli dell’italo-argentino che, continuando su questa strada, rischia di andare ben oltre i 36 gol segnati da Gonzalo Higuain nella stagione 2015-2016 quando vestiva la maglia del Napoli, firmando quello che sarebbe un record davvero incredibile.

Tenendo conto anche dei gol firmati nelle altre competizioni, Retegui ha firmato fin qui 23 reti in 33 presenze, impreziosite anche da 4 assist. Dall’attaccante dei nerazzurri ci si aspettano ora grandi cose anche in nazionale e Spalletti si affiderà a lui e a Moise Kean, secondo miglior marcatore del campionato, per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale.

La super stagione di Retegui non sta passando inosservata all’estero ed in estate, secondo quanto riportato da Fichajes.net, alcuni club sono pronti ad andare all’assalto del talento dell’Atalanta per rafforzare le rispettive rose.

Atalanta, Retegui nel mirino dei top club: servono 60 milioni

Mateo Retegui è legato da un contratto con l’Atalanta fino a giugno 2028, ma la prossima estate per lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta e non si può dare per scontato resti a Bergamo. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, dei top club si sono messi sulle tracce del bomber italo-argentino che i nerazzurri valutano tra i 55 ed 60 milioni di euro e non intendono lasciarlo partire per una cifra inferiore.

Tra i club interessati al giocatore c’è il Manchester United, alla ricerca di un bomber che possa segnare con continuità e che vada a migliorare i numeri non proprio esaltanti di Hojlund e Zirkzee. Sempre dalla Premier League, anche l’Arsenal sta seguendo con attenzione il giocatore ed è considerato l’alternativa a Dusan Vlahovic della Juventus.

Infine ad essere sulle tracce di Retegui c’è pure il Paris Saint-Germain che vuole continuare la propria campagna di rafforzamento attingendo dalla Serie A. Dopo aver strappato Kvaratskhelia al Napoli, il club parigino vuole ora togliere all’Atalanta il proprio bomber e non avrebbe problemi a mettere sul piatto una ricca offerta tanto per il club nerazzurro quanto per il giocatore.

La volontà dell’Atalanta è quella di trattenere a tutti i costi Retegui e servirà un’offerta davvero importante per convincere il club orobico a lasciar andare l’argentino la prossima estate. I tifosi nerazzurri si augurano che il loro club possa respingere le avances dei top club europei e di vedere Retegui vestire la maglia della Dea anche la prossima stagione.