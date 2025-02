Scambio con Leao e addio Juve: bomba Milan

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan durante il prossimo calciomercato estivo: a farne le spese sarebbe pure la Juventus

Verona, Torino, Bologna e la doppia sfida di Champions League al Feyenoord. Un febbraio impegnativo per il Milan di Sergio Conceicao. Per i rossoneri, però, negli ultimi giorni si torna a parlare con insistenza di calciomercato.

Il Milan, infatti, durante la prossima sessione estiva di mercato potrebbe incappare nell’ennesima rivoluzione. Al centro di tutto la possibile partenza di una delle stelle del ‘Diavolo’ che in questa stagione, però, non sta facendo sempre benissimo. Si parla chiaramente di Rafael Leao e delle chances di un addio del gioiello lusitano, già ventilato nei mesi scorsi.

‘ElNacional.cat’ ha fatto il punto sul futuro di Rafael Leao che, a distanza, potrebbe complicare anche i piani della Juventus. Il portale parla di come il Barcellona sia fortemente intenzionato a farsi avanti con la dirigenza rossonera per sondare il terreno ed eventualmente portare in Catalogna Leao la prossima estate.

Leao-Barcellona: mazzata anche per la Juventus

Il nodo, però, rimane sempre lo stesso: di natura economica. Il Milan conta sulla presenza di un contratto firmato fino al 30 giugno 2028 da Leao ed una ricchissima clausola da 175 milioni di euro che dovrà essere pagata se si vorrà mettere le mani sul campione portoghese. Un’eventualità che, se confermata, potrebbe tagliare le gambe alla società di Laporta.

In realtà pare che il club di Via Aldo Rossi possa accontentarsi di una cifra assai inferiore, circa 100 milioni di euro, per lasciar partire Leao. Da Barcellona, poi, hanno già un’ulteriore arma da sfruttare per convincere definitivamente il Milan a dire addio al classe ’99. La dirigenza blaugrana potrebbe inserire nell’affare Ferran Torres, nome che piace tantissimo a Conceicao e che il Milan ha provato a prendere già nel mese di gennaio, salvo poi virare su Joao Felix.

A questo punto i rossoneri si ritroverebbero ad avere subito il sostituto di Leao oltre ad un tesoretto da reinvestire sul mercato: nonostante Ferran Torres resti un profilo gradito, però, i vertici di Via Aldo Rossi cercheranno – almeno in principio – di fare cassa con offerte soltanto cash. Allo stesso modo il club di Laporta dovrà convincere Ferran Torres, legatissimo al Barcellona, a fare le valigie.

Se il giocatore dovesse confermare la sua volontà di rimanere a disposizione di Flick (pur non da titolare) per provare a vincere con la maglia blaugrana addosso, allora le cose si complicherebbero. Intanto la suggestione Leao resta viva, in piedi, in attesa che possa prendere forma da qui ai prossimi mesi. E anche la Juve rischia di alzare bandiera bianca, per un Ferran Torres da tempo anche sul taccuino di Giuntoli.