Scappano tutti via dall’Inter: ecco chi abbandonerà la nave per primo

L’Inter potrebbe essere giunta a fine ciclo, suonano i primi campanelli d’allarme: primo grande addio in vista ai nerazzurri

Stiamo entrando nella parte cruciale della stagione calcistica, quella in cui i risultati per il raggiungimento dei vari obiettivi iniziano a pesare il doppio. E anche per squadre insospettabili possono fare la loro comparsa momenti di difficoltà improvvisi. Come per l’Inter, grande favorita per conquistare nuovamente lo scudetto, che però nelle ultime settimane si è riscoperta non così invulnerabile.

I nerazzurri hanno accusato qualche piccolo passaggio a vuoto, fisiologico quanto si vuole, ma che ha indicato che per loro non sarà così facile ottenere i risultati auspicati. Segnali da non sottovalutare per la truppa di Inzaghi, che dovrà fare quadrato e ritrovare tutta la sua brillantezza se vorrà fare strada in campionato e in Europa.

Si tratta di segnali, se vogliamo, importanti anche in prospettiva. La forza della rosa interista è fuori discussione, ma la sensazione, presente già da un po’, è che il gruppo debba avere un rinnovamento ed essere svecchiato. L’età media è piuttosto elevata e serviranno energie fresche, da trovare sul mercato nella prossima estate.

Al tempo stesso, ci sono dunque diversi calciatori del gruppo della Beneamata che appaiono essere giunti a fine ciclo. Per loro, dunque, potremmo essere agli ultimi mesi in quel di Milano e chissà che molto non dipenda da come si concluderà la stagione. A rischio ci sono anche diversi big. Non è così sicuro il destino del tecnico Simone Inzaghi, ma attenzione a un altro nome top, che potrebbe essere il primo a far partire la ‘diaspora’.

Inter, Lautaro Martinez ai saluti: arriva una offerta clamorosa

Tornano prepotenti le voci di mercato su Lautaro Martinez, che è venuto fuori, nelle ultime settimane, dal suo momento nero dal punto di vista realizzativo. E che non a caso solletica nuovamente l’interesse dei grandi club.

Dall’Inghilterra, in molti ritengono che l’Arsenal presenterà un’offerta pazzesca, pur di averlo a disposizione il prossimo anno. I ‘Gunners’ vogliono rompere gli indugi per avere finalmente in rosa un attaccante di livello internazionale per puntare a grandi traguardi. Così, proveranno a convincere l’Inter con una proposta da 120 milioni di euro e il giocatore con un maxi ingaggio. Il legame tra l’Inter e Lautaro è molto forte, ma non è detto che a queste condizioni le cose non possano cambiare.