Chiesa fuori squadra: torna subito in Serie A

Il futuro di Federico Chiesa rischia di essere lontano da Liverpool con l’attaccante che non è riuscito ad imporsi nella squadra allenata da Arne Slot.

L’ex giocatore della Juventus, passato ai Reds per una somma intorno ai 15 milioni di euro, sta facendo grande fatica nel trovare spazio nella squadra prima in classifica in Premier League.

Condizionato da una forma fisica in ritardo rispetto ai compagni all’inizio di stagione, Federico Chiesa non sta trovando grande spazio alla corte di Slot che, quando gli concede minutaggio in campo, non resta soddisfatto delle prestazioni dell’esterno. La presenza in campo di Chiesa nella sconfitta in FA Cup contro il Plymouth, squadra ultima in classifica in Championship, ha probabilmente segnato la fine dell’avventura del giocatore al Liverpool. La sensazione è che ormai non ci sia grande margine per recuperare la fiducia di Slot e a fine stagione le strade potrebbero separarsi.

Calciomercato, Chiesa verso l’addio a Liverpool: torna in Serie A

Stando a quanto affermato dal Mirror, il Liverpool sarebbe pronto a separarsi da Federico Chiesa dopo un solo anno insieme. Con ogni probabilità l’ex giocatore di Juventus e Fiorentina potrebbe salutare in prestito tornando a calcare i campi della Serie A per cercare di rivalutare il suo cartellino.

Classe 1997, Federico Chiesa ha voluto cogliere al volo l’opportunità di misurarsi con la Premier League quando, durante la scorsa estate, è giunta la chiamata del Liverpool. La squadra di Slot, FA Cup a parte, sta registrando grandi risultati in questa stagione essendo prima nel campionato inglese e avendo chiuso in testa il girone della Champions League apprestandosi a giocare gli ottavi con i favori del pronostico.

Federico Chiesa non è riuscito però ad imporsi ed appare difficile, sia per la squadra che per il giocatore, che il matrimonio tra le parti possa proseguire. La sensazione è che il campione d’Europa con la nazionale italiana resterà fino alla fine della stagione pronto a mettersi a disposizione quando sarà chiamato in causa, attendendo però di capire quale sarà la sua prossima destinazione durante l’estate.

Sembra tutto pronto quindi per un ritorno di Federico Chiesa in Serie A con diverse squadre che sarebbero pronte ad accoglierlo. Tante big hanno preso informazioni durante la sessione di mercato invernale, dall’Inter al Napoli passando per Lazio, Roma e Bologna. Il giocatore non sembra aver chiuso le porte a nessuno ma sceglierà con ogni probabilità in base alle possibilità di avere spazio in campo e di giocare la Champions League.