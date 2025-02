Ederson al posto di Douglas Luiz: uragano Juve

Ederson può lasciare l’Atalanta per prendere il posto di Douglas Luiz: la notizia travolge il mondo Juventus

Le due vittorie consecutive in campionato ottenute contro Empoli e Como hanno permesso alla Juventus di tornare a respirare in classifica e di restare in corsa per una posto che vale la Champions League.

Il gran protagonista di queste due partite è stato Kolo Muani, arrivato nel mercato di gennaio in prestito dal Paris Saint-Germain. L’attaccante francese ha messo a segno 5 gol in appena 3 gare, scavalcando subito Vlahovic nelle gerarchie di Thiago Motta e ciò non può non far sorridere Giuntoli conscio di aver messo a segno un colpo di mercato importante che si rivelerà molto utile in questa seconda parte di stagione.

Tuttavia, restando in tema mercato, c’è un giocatore che proprio non vuole saperne di tornare sui livelli mostrati prima di approdare a Torino, vale a dire Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano continua a non esaltare i tifosi e la dirigenza e per questo motivo potrebbe già lasciare la Juventus a fine stagione, considerato che esisteva la possibilità potesse andare via addirittura nella sessione invernale di mercato.

La Juventus si starebbe già muovendo per acquistare il suo sostituto ed ha messo nel suo mirino ad Ederson, ma portarlo via dall’Atalanta non sarà facile. Questo a causa di una forte concorrenza dalla Premier League, secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo.

Ederson lascia la Serie A: il brasiliano verso la Premier League

L’Atalanta continua ad attirare l’attenzione dei grandi club per le prestazioni dei suoi gioielli ed il rendimento di Ederson non sta passando inosservato. La Juventus è da un bel po’ sulle tracce del centrocampista brasiliano e starebbe pensando proprio a lui per sostituire Douglas Luiz che salvo sorprese verrà ceduto la prossima estate. Tuttavia, come riportato da Matteo Moretto, la pista che porta al giocatore della Dea è molto complicata per i bianconeri che devono fare i conti con un agguerrita concorrenza inglese.

Il noto giornalista di Relevo ha fatto sapere come sul giocatore sia forte l’interesse di Manchester City e Manchester United pronte a scatenare una vera e propria asta. L’Atalanta vorrebbe trattenere a Bergamo Ederson per almeno un’altra stagione, ma sa che sarà difficile dire di no qualora arrivasse un’offerta davvero indecente

La concorrenza dei due club di Manchester non è affatto una notizia positiva per la Juventus che sperava anche di poter cedere Douglas Luiz proprio ai Red Devils o ai Citizens che avevano espresso interesse in passato. Le prestazioni offerte da Douglas Luiz quest’anno, unite ai suoi problemi fisici hanno fato scemare questo interesse e ciò va a danno dei bianconeri sia per quanto riguarda la sua cessione, sia per l’acquisto di Ederson.