Firma col grande ex: salta l’accordo con la Juve

Colpo di scena per il mercato della Juventus, adesso può saltare il grande colpo in vista dell’estate: decisivo il grande ex

Il successo sul Como è alle spalle, la Juventus è chiamata ad un grande impegno in Serie A: c’è l’Inter sulla strada della squadra allenata da Thiago Motta. I bianconeri devono tenere il passo delle squadre di vertice per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League.

Dal campo al calciomercato, la Juventus sta già lavorando alle operazioni che caratterizzeranno la prossima stagione. Da quello che sembra ormai un addio certo di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 e lontano dal rinnovo, al corteggiamento senza sosta del Manchester City per Cambiaso. Giuntoli è tuttavia al lavoro per rinforzare la rosa, anche con entrate di un certo peso come già accaduto lo scorso gennaio.

Uno degli affari che sembrava quasi chiuso per la prossima stagione ora rischia definitivamente di saltare. Occhio al difensore che Giuntoli ha messo nel mirino già da diversi mesi. E nonostante un accordo già raggiunto, la Vecchia Signora rischia un’amarissima beffa.

Colpo annunciato: Juve a mani vuote

Il giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur su ‘X’ ha rivelato una clamorosa indiscrezione di mercato che coinvolge in maniera diretta la Juventus. Il club bianconero, ora come ora, rischia di vedersi soffiare via uno dei colpi prioritari per la prossima stagione. I tifosi non ne saranno contenti.

Si tratta di David Hancko, 27enne slovacco di proprietà del Feyenoord che Giuntoli ha provato – invano – a portare a Torino già nel mese di gennaio. Una trattativa evidentemente solo rimandata alla prossima stagione quando i cambi, soprattutto in difesa, saranno parecchi. Ecco quindi che il nome di Hancko era e rimane caldissimo ma – secondo Konur – la Juve rischierebbe di ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. “Il Liverpool sta monitorando la situazione del difensore del Feyenoord David Hancko”, ha scritto il giornalista turco sul noto social, facendo poi riferimento al fortissimo interesse bianconero per il centrale sotto contratto fino all’estate 2028.

“La Juventus aveva raggiunto un accordo verbale con il difensore slovacco”, rivela Konur. Adesso, però, l’inserimento dei ‘Reds’ può davvero spaventare la dirigenza bianconera. Il motivo? Arne Slot. L’allenatore olandese prima di approdare al Liverpool ha già allenato il Feyenoord e Hancko, motivo per il quale il calciatore potrebbe tornare volentieri a lavorare con lui. Una potenziale doccia gelata per il popolo bianconero che rischia di vedersi soffiare via un obiettivo concreto per il mese di giugno. Staremo a vedere se alla fine gli inglesi la spunteranno: Giuntoli ci proverà fino alla fine.