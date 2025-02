In campo dopo oltre un anno e mezzo: torna a ‘casa’ da svincolato

Sta per tornare in campo dopo la squalifica ed è in cerca di una nuova squadra. Non sono svanite le possibilità di un ritorno in patria da svincolato

Manca un mese esatto all’11 marzo, una data attesa con grande trepidazione da un calciatore che ha trascorso l’ultimo anno in mezzo ai margini della propria squadra a causa di una squalifica pesantissima, arrivata proprio nel momento in cui stava provando a rilanciarsi dopo un grave infortunio.

Avrete già capito che ci riferiamo a Paul Pogba. Lo scorso ottobre, il centrocampista francese ha ottenuto dal TAS una riduzione della squalifica di quattro anni, comminata per la positività a un controllo anti doping eseguito al termine di Udinese-Juve, partita inaugurale della Serie A 2023-24. Nonostante il verdetto favorevole per Pogba, la Juve ha deciso di rescindere il contratto in essere con il calciatore, ora alla ricerca di una nuova squadra.

A 31 anni, l’oramai ex bianconero cerca un’altra chance per rilanciarsi. Il suo obiettivo è quello di restare in Europa, in un campionato di prima fascia che potrebbe proprio quello francese nel quale, curiosamente, Pogba non ha mai giocato. Cresciuto nel settore giovanile del Le Havre, nel 2009 si è trasferito al Manchester United dal quale venne acquistato, la prima volta, dalla Juve nel 2012, vincendo subito lo Scudetto con Conte in panchina.

Pogba, tra MLS e Saudi League spunta un club europeo

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira su X, l’Olympique Marsiglia è ancora interessato ad acquisire Paul Pogba a parametro zero. La compagine allenata da De Zerbi, al momento seconda in classifica in Ligue 1, si è rinforzata a centrocampo con l’acquisto di Bennacer dal Milan, formalizzato proprio nell’ultimo giorno di mercato. L’ex rossonero ha aumentato il valore già elevato di un reparto in cui figurano anche Rabiot e Hojbjerg oltre a Kondogbia e Greenwood.

Pogba potrebbe arricchirlo ulteriormente anche se non mancano i possibili dubbi sulla condizione fisica del giocatore fermo da un anno e mezzo e reduce, prima della squalifica, da un grave infortunio al ginocchio.

Oltre a quello del Marsiglia, non è un mistero l’interessamento per Pogba da parte dell’Inter Miami, la compagine di MLS in cui militano Messi, Luis Suarez, Sergi Busquet e Jordi Alba. Pogba ha assistito in tribuna, nello stadio di Fort Lauderdale, ad alcune partite casalinghe dell’Inter Miami che punta al suo ingaggio per rinforzarsi anche in vista del Mondiale del Club al quale parteciperà la prossima estate.

Pogba, inoltre, avrebbe ricevuto offerte anche da alcuni club della Saudi League. Prima della squalifica, l’ex bianconero aveva trattato il suo passaggio all’Al Ittihad che voleva ingaggiare il terzo top player francese dopo Benzema e Kante. Pogba si era recato anche a Gedda per visitare le strutture del club.

#OlympiqueMarseille are still at the window for Paul #Pogba as a free agent. Pogba’s priority is to stay in Europe despite very rich bids received from Saudi and MLS clubs. #transfers #OM #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 6, 2025

Il trasferimento poi non si è concretizzato e, a fine agosto 2023, è arrivata la positività al controllo antidoping che ha stravolto in negativo la carriera di quello che è stato uno dei centrocampisti più forti d’Europa.