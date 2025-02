Maxi incastro con Simeone: l’Inter gli dice addio

Un perno della formazione di Simone Inzaghi potrebbe salutare l’Inter durante la prossima estate andando a raggiungere Diego Pablo Simeone all’Atletico Madrid.

Neanche il tempo di salutare il calciomercato invernale che le squadre sono già concentrate su quelle che saranno le trattative da portare a termine in vista della prossima estate.

In casa Inter è tornato il sorriso grazie alla vittoria sulla Fiorentina che ha rilanciato gli uomini di Simone Inzaghi nella lotta scudetto portandosi ad un solo punto dal Napoli fermato sul pareggio contro l’Udinese in casa. Il successo arrivato contro gli uomini di Raffaele Palladino permette all’Inter di preparare al meglio il derby d’Italia e di gestire nel migliore dei modi le voci di mercato che stanno arrivando in queste ultime ore. Un big nerazzurro potrebbe fare le valigie in vista della prossima estate con l’Atletico Madrid sulle sue tracce.

Calciomercato Inter, un big ai saluti: lo vuole l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco non sta vivendo il suo miglior momento della stagione, fortemente condizionato da infortuni che non gli permettono di rendere al meglio. Simeone lo avrebbe individuato come rinforzo ideale per il centrocampo dei Colchoneros in vista della prossima stagione.

Classe 1994, Calhanoglu ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2027 ma potrebbe essere ceduto in estate per permettere ai nerazzurri di fare cassa e ringiovanire una rosa che è tra le più anziane della Serie A. L’Atletico Madrid vorrebbe l’ex Milan in rosa nel caso in cui dovesse partire in estate Rodrigo De Paul, diventato nelle ultime stagioni un punto fermo della formazione di Simeone.

Proprio l’Inter è una delle squadre che è maggiormente interessata al cartellino dell’ex giocatore dell’Udinese. Con un contratto fino al 2026 con l’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul potrebbe finire sul mercato in estate per non rischiare poi di perderlo a costo zero tra un anno. Le squadre che hanno messo nel mirino l’argentino sono molte ma la Serie A potrebbe essere in cima ai suoi desideri dopo i tanti anni trascorsi a Udine.

Oltre all’Inter ci sarebbe anche la Juventus sul giocatore di Simeone, pronta a fare un’offerta per provare a riportare De Paul in Serie A. Un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere le due squadre che domenica prossima saranno impegnate a Torino nel derby d’Italia fondamentale nella lotta per lo scudetto e per un posto in Champions League.