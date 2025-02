Simone Inzaghi lascia l’Inter, decisione UFFICIALE e nuovo allenatore

Per Simone Inzaghi potrebbe essere l’ultima stagione in nerazzurro: occhio all’annuncio sul nuovo tecnico nerazzurro, svolta già presa

Serviva una risposta importante, dopo le ultime due gare senza vittorie, e l’Inter non ha deluso le aspettative. Battendo la Fiorentina i nerazzurri si sono riportati a -1 dal Napoli capolista. Un successo fondamentale nella corsa scudetto, che si sta facendo sempre più incerta e appassionante.

Segnale di grande mentalità quello lanciato dalla truppa di Simone Inzaghi, che, quattro giorni dopo la peggior prova stagionale in casa della Fiorentina, contro lo stesso avversario ha impresso un ritmo molto diverso alla partita, assediando per lunghi tratti la porta viola e costruendo occasioni su occasioni per andare in gol. Gara alla fine vinta di misura, ma la risposta in termini di prestazione e di volontà di vincere non avrebbe potuto essere più chiara.

E’ una Inter che ha naturalmente ancora fame e che punta, eccome, a confermarsi sul tetto d’Italia, per un secondo scudetto di fila che sarebbe molto significativo. Per i giocatori, per la società, ma anche per l’allenatore, che sta ribadendo di essere diventato ormai uno dei migliori nel ruolo. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare presto nel rapporto tra l’Inter e Simone Inzaghi. Fino a questo momento ottimo, ma una separazione all’improvviso non è da escludere. Anzi, i nerazzurri avrebbero già pronto l’erede.

Inter, Inzaghi via e al suo posto Allegri: “Marotta lo ha già scelto”

A svelare quello che potrebbe essere con buona probabilità il futuro di Inzaghi è il giornalista di ‘Telelombardia’ Gian Luca Rossi. Che in un breve video sui social ha tracciato gli scenari legati al club nerazzurro e a un clamoroso arrivo di Massimiliano Allegri in panchina.

“L’Inter di Inzaghi può tranquillamente rivincere lo scudetto – ha spiegato Rossi – Poi magari succede che il Mondiale per Club non vada proprio benissimo e che a Inzaghi arrivi una proposta dalla Premier League. A quel punto, lui accetterebbe senz’altro. E chi verrebbe al suo posto? Gli interisti si mettano l’anima in pace, è già stato scelto Allegri. Per il rapporto che c’è con Marotta, che ha già rischiato di portarlo due volte a Milano. E se Allegri vince tutte le partite come nel primo ciclo alla Juventus, mi sta anche bene, meglio quello che fare calcio spettacolo e non vincere”.