Cancelo torna in Serie A: già scelto il nuovo club

Una big di Serie A punta Joao Cancelo, l’ex Juventus può tornare nel nostro campionato: colpo incredibile, cosa sta succedendo

Dopo una sola stagione nel campionato saudita, Joao Cancelo potrebbe già fare il suo ritorno in Europa. L’ex terzino ex Manchester City e Barcellona negli ultimi tempi sta vivendo una sorta di rinascita calcistica all’Al-Hilal, e a suon di prestazioni condite da assist ha dimostrato di poter ancora fare la differenza anche ad alti livelli. Un motivo in più per metterlo nel mirino, come fatto da una big italiana, pronta a riportarlo in Serie A già dalla prossima sessione di mercato.

Protagonista del nostro campionato prima con la maglia dell’Inter, poi con quella della Juventus, nel pieno del ciclo vincente e scudettato del club bianconero, il portoghese potrebbe, a distanza di sei anni dal suo addio, tornare in Italia durante la prossima sessione di mercato.

Le sue ottime prestazioni in terra araba hanno infatti attirato l’attenzione di uno dei più grandi club italiani, convinto di poter trovare in Cancelo un nuovo innesto di altissima qualità in grado di risolvere una volta per tutte i problemi della corsia di destra, rendendo la rosa all’altezza per poter competere per i massimi traguardi, dal tricolore a un trionfo in Europa.

Cancelo torna in Italia, pronta l’offerta di una big: il portoghese ha già scelto la sua destinazione

Se è vero che le prestazioni importanti di Cancelo con la maglia dell’Al-Hilal (fin qui 5 assist in 17 partite in campionato, ma anche 2 gol e 5 assist in 7 gare di Champions asiatica) hanno attirato le attenzioni anche di alcune big di Premier, come il Manchester United e l’Aston Villa, è altrettanto vero che in questo momento in Italia c’è almeno una squadra che potrebbe riuscire a convincere senza troppi problemi l’ex City ad accettare una nuova avventura.

In quel piccolo ma ambizioso laboratorio portoghese che sta nascendo a Milano, con Conceiçao in panchina e giocatori fondamentali come Leao e Joao Felix là davanti, Cancelo troverebbe infatti facilissimo ambientarsi, trovare la propria collocazione in una squadra che parlerebbe già la sua lingua, in tutti i sensi.

Considerando che al momento il titolare a destra nella difesa a quattro del tecnico lusitano è Kyle Walker, arrivato in prestito da City e ormai abbastanza in là con l’età, puntando su Cancelo il Milan si garantirebbe non solo un calciatore di enorme esperienza, ancora relativamente giovane e pronto a mettersi in gioco in un campionato in cui, già molti anni fa, ha lasciato il segno.

Per il momento si tratta comunque solo di una suggestione di mercato. Il portoghese ha infatti firmato solo pochi mesi fa un contratto fino al 2027 con l’Al-Hilal per 15 milioni netti a stagione, una somma che il Milan non potrebbe in alcun modo non solo pareggiare, ma nemmeno avvicinare.

Dovesse quindi tentare un approccio, è chiaro che rimetterebbe la decisione tra le mani del calciatore, che dovrebbe accettare di decurtarsi, e non poco, lo stipendio pur di tornare in un calcio maggiormente competitivo.