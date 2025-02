Colpaccio Lookman in Serie A: ecco il nuovo club

Ademola Lookman è destinato a lasciare l’Atalanta per unirsi al top club della Serie A: ecco quale sarà la sua prossima destinazione

La grande stagione che sta vivendo Mateo Retegui non sta di certo oscurando quanto di buono sta facendo anche quest’anno Ademola Lookman dopo aver trascinato l’Atalanta lo scorso anno.

L’attaccante nigeriano, pur non avendo i numeri del compagno di reparto, può essere certamente soddisfatto dei suoi 14 gol in 27 presenze, impreziosite anche da sette assist. Come nella passata stagione, Lookman si sta dimostrando un giocatore dalle qualità immense e non sorprende affatto che il suo rendimento abbia attirato l’attenzione di vari top club tra cui il Paris Saint-Germain che lo avrebbe voluto a Parigi già quest’estate.

Considerata la partenza di Koopmeiners, però, l’Atalanta è stata irremovibile e dopo un lungo tiro e molla, Lookman è rimasto a Bergamo nonostante inizialmente avesse spinto per il trasferimento. Difficile che la cosa si ripeta la prossima estate, soprattutto qualora il nigeriano dovesse continuare a giocare in questo modo e alcuni club si stanno già muovendo per acquisirlo, consci che servirà un’offerta cospicua per convincere l’Atalanta.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su Relevo, uno dei club interessati a Lookman è della Serie A e si tratta della Juventus che vuole piazzare un altro colpo dalla Dea dopo aver acquistato Koopmeiners la scorsa estate.

Atalanta, Lookman nel mirino della Juventus: i bianconeri vogliono fare il bis

La Juventus sta seguendo con grande interesse ad Ademola Lookman. Il centravanti dell’Atalanta piace molto ai bianconeri che stanno pensando a lui per sostituire Dusan Vlahovic che sembra sempre più lontano da Torino dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie da Kolo Muani. A riportare tale indiscrezione è stato il noto esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto che si è detto sicuro dell’interesse della Juventus per il giocatore.

Dopo aver acquistato Koopmeiners la scorsa estate per più di 60 milioni, i bianconeri vogliono concedersi il bis in casa orobica, ma servirà un’offerta più o meno simile, se non ancora più alta, per convincere l’Atalanta a lasciar partire il proprio gioiello. Il possibile arrivo di Lookman, tuttavia, divide la tifoseria bianconera soprattutto guardando il rendimento avuto da Koopmeiners in questi primi mesi.

Il centrocampista olandese è sembrato tutt’altro giocatore in maglia bianconero, deludendo moltissimo le attese ed alcuni temono possa ripetersi lo stesso con Lookman, le cui capacità vengono forse esaltate dal contesto in cui si trova. Per altri, invece, Lookman sarebbe un upgrade importante rispetto a Vlahovic considerato che ha maggior esperienza ed è più avanti con l’età.

Ad oggi non ci sono stati contatti ufficiali tra Juventus ed Atalanta, ma Moretto ha fatto sapere come i bianconeri sitano seguendo molto da vicino il giocatore. La Vecchia Signora nutre un forte interesse per l’attaccante nigeriano ed in estate sembra decisa a lanciare l’assalto per portarlo a Torino.