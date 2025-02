Dal Napoli alla Roma: Ancelotti arriva con il colpaccio

La Roma, al termine della stagione, cercherà di ingaggiare Ancelotti. Possibile, inoltre, l’ingaggio di un talento in rampa di lancio.

Ha le idee chiare Claudio Ranieri. In questi mesi proverà, da una parte, a condurre la Roma il più avanti possibile in Europa League e, dall’altra, a risalire in classifica così da avvicinarsi ad un piazzamento in zona Champions. Obiettivo, questo, complicato visto che la Lazio quarta e la Juventus quinta distano rispettivamente 11 e 9 punti. Poi, al termine della stagione, assumerà il ruolo di manager con l’obiettivo di garantire una nuova guida tecnica di comprovato valore. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Carlo Ancelotti.

Il contratto dell’attuale allenatore del Real Madrid scade il 30 giugno 2026 e finora le parti non hanno mai avuto modo di mettersi intorno ad un tavolo per parlare dell’eventuale rinnovo. Il divorzio, di conseguenza, può concretizzarsi a giugno: tutto dipenderà dal percorso fatto dalla squadra nelle due principali competizioni, ovvero la Liga e la Champions. La dirigenza delle Merengues lo stima molto tuttavia è pronta a salutarlo in caso di risultati negativi.

Già scelto, intanto, il suo erede: si tratta di Xabi Alonso laureatosi campione di Germania nella precedente annata. La Roma, dal canto suo, ha cominciato ad avviare i contatti con l’entourage di Ancelotti, ritenuto l’uomo giusto su cui puntare forte per rilanciare le ambizioni di gloria e, soprattutto, l’appeal internazionale della società. Riuscire nell’impresa di riportarlo in Serie A si preannuncia complicata, sotto numerosi punti di vista, tuttavia negli ambienti giallorossi si respira un cauto ottimismo a riguardo.

Mercato Roma, con Ancelotti anche un talento in rampa di lancio

Per convincerlo a tornare nella Città Eterna il direttore sportivo Florent Ghisolfi, ad esempio, si è detto pronto ad ingaggiare uno dei principali talenti in rampa di lancio di proprietà dei Blancos. Parliamo di Raul Asencio, impiegato 21 volte da Ancelotti di cui 11 in campionato, 5 in Champions, 3 in Coppa del Re e 2 in Supercoppa spagnola per un totale di 1.334 minuti trascorsi in campo. Il centrale classe 2003, capace di giocare anche nel ruolo di terzino destro, è cresciuto a livello esponenziale in questi mesi al punto da diventare un elemento di grande affidabilità nonostante la giovane età.

La Roma, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista della BBC Ekrem Konur, si è iscritta alla corsa ma, nella circostanza, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Napoli intenzionato a farsi avanti su input di Antonio Conte. Il doppio colpo giallorosso è possibile. Complesso ed impegnativo, certo. Ma non per questo fuori dalla portata dei Friedkin.