Dalla Juventus al Manchester City, ma non è Cambiaso: nome a sorpresa

Il Manchester City non lascia anzi, raddoppia. I campioni in carica della Premier League hanno messo nel mirino un altro giocatore della Juventus dopo aver provato a prendere Andrea Cambiaso durante il mese di gennaio.

La trattativa per portare Cambiaso in Premier League non è andata a buon fine durante il mercato invernale ma non è da escludere che gli inglesi possano fare un nuovo tentativo in vista della prossima estate andando ad inserire un altro nome nell’affare.

La stagione non semplice del Manchester City sta proseguendo anche in Europa con gli uomini di Guardiola che, nel finale della sfida contro il Real Madrid, hanno perso una partita che per larghi tratti era sembrata in loro controllo. Ora ai Citizens servirà una sorta di miracolo sportivo per ribaltare il risultato al Santiago Bernabeu e cercare di centrare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Nel frattempo la dirigenza si sta guardando intorno per cercare di capire quali mosse mettere in atto in sede di mercato durante l’estate e migliorare l’organico.

Calciomercato Juventus, il Manchester City punta un altro giocatore bianconero

Dopo averci provato per Andrea Cambiaso poco meno di un mese fa, il Manchester City, secondo quanto affermato da Paolo Bargiggia su X, starebbe valutando di fare una proposta alla Juventus per Michele Di Gregorio.

L’ex portiere del Monza sta vivendo un buon momento in questa stagione ed avrebbe attirato le attenzioni del Manchester City. A fine campionato, con ogni probabilità, Ederson saluterà il club inglese con diverse società arabe pronte a ricoprirlo di soldi per convincerlo a lasciare la Premier League. Il nome di Di Gregorio è uno di quelli più caldi sulle agende della dirigenza del City che potrebbe mettere sul piatto un’offerta da circa 30 milioni di euro.

La Juventus, che ha preso il giocatore durante la scorsa estate per 20 milioni di euro, ne vorrebbe almeno 40 per vendere dopo un anno il proprio estremo difensore per avere poi a disposizione una somma da investire nella ricerca di un nuovo portiere. L’eventuale sostituto di Di Gregorio potrebbe essere Gianluigi Donnarumma con l’ex Milan che potrebbe presto salutare Parigi.

Il portiere della nazionale ha il contratto in scadenza con il PSG nel giugno del 2026 e, se non dovesse giungere il rinnovo del contratto entro la fine del campionato in corso, la sua cessione in estate diventerebbe più che probabile. Il nome di Gianluigi Donnarumma è, tra l’altro, sul taccuino di molte altre big con Inter e proprio Manchester City che seguono con attenzione l’evoluzione della sua situazione.