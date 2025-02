Juve tradita, Pogba torna in Serie A: se ne va ai rivali

Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere ancora in Serie A con il centrocampista francese che è alla ricerca di una nuova squadra dopo la rescissione con la Juventus.

Non ha ancora trovato un club Paul Pogba che, scontata la squalifica, è pronto a rimettersi in gioco per dimostrare di poter competere ancora ad alti livelli.

Lo scorso 30 novembre 2024 Paul Pogba ha rescisso il contratto con la Juventus ed è libero di poter firmare un accordo con un altro club. Durante i mesi scorsi ci sono stati diversi contatti tra l’entourage del calciatore e molte squadre, in particolare tra MLS e Arabia Saudita, senza però riuscire a trovare un accordo. La sensazione è che il campione del mondo del 2018 con la nazionale francese voglia proseguire la sua carriera in un campionato competitivo per provare a rimettersi in gioco e andare a riconquistare la convocazione nella selezione di Didier Deschamps.

Calciomercato, una squadra italiana sulle tracce di Pogba: Juve tradita

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Paul Pogba con il centrocampista francese che potrebbe arrivare a costo zero andando a rinforzare ulteriormente la formazione a disposizione di Raffaele Palladino.

La Fiorentina, dopo essere riuscita pienamente nel colpo De Gea, arrivato a costo zero dopo un anno di inattività, è pronta a mettere sotto contratto anche Paul Pogba, ex giocatore della Juventus fermo ormai da diversi mesi. Il classe 1993 sarebbe pronto ad abbassare le sue richieste per quello che riguarda lo stipendio pur di rimettersi in gioco e la Fiorentina gli darebbe la chance di farlo all’interno di un campionato altamente competitivo.

L’intenzione dei viola è quella di mettere sotto contratto il giocatore già dalle prossime settimane dandogli l’opportunità di allenarsi con il resto della squadra ed entrare negli schemi di Raffaele Palladino. Il tutto per cercare di portare Pogba ad essere completamente pronto in vista della prossima stagione con il francese che potrebbe rappresentare un altro rinforzo di alto livello per il club di Rocco Commisso.

I viola dovranno guardarsi dalla concorrenza di diverse squadre, prima fra tutte il Marsiglia che, nel corso delle scorse settimane ha avuto diversi contatti con l’entourage del calciatore. Restano poi sempre vive le piste che portano agli Stati Uniti e all’Arabia Saudita, con le società pronte ad accontentare senza grandi problemi le richieste di ingaggio dell’ex giocatore della Juventus.