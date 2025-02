Koopmeiners fuori dalle p…e! La Juventus lo vende dopo un anno

Un attacco clamoroso nei confronti del centrocampista della Juventus: Teun Koopmeiners al centro della polemica

Dopo il successo per 2-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League, la Juventus si prepara per un big match dal sapore speciale: il Derby d’Italia contro l’Inter, tra una manciata di giorni. Una super sfida nella quale la squadra di Inzaghi non potrà permettersi passi falsi per non perdere il treno Scudetto.

D’altro canto, almeno per questa stagione, i bianconeri sono chiamati a chiudere tra le prime quattro garantendosi ‘almeno’ la qualificazione alla Champions League 2025/26. E magari con l’ambizione e il sogno di tornare a lottare concretamente per il tricolore l’anno prossimo, in seguito a quella che sembra essere una rivoluzione praticamente certa in ogni reparto. Cambiaso piace tantissimo al Manchester City mentre a centrocampo i due nomi di spicco, quelli costati complessivamente quasi 110 milioni di euro, sembrano già costantemente sotto processo.

Douglas Luiz ma soprattutto Teun Koopmeiners, ciliegina sulla torta di una sessione estiva generosa, fatta di grandi cambiamenti. La Juventus, però, dall’ex stella dell’Atalanta (costato oltre 54 milioni) si aspettava molto di più. Ad oggi Koopmeiners non è riuscito a replicare quanto fatto a Bergamo e nelle scorse ore è scoppiato un vero e proprio caso.

Koopmeiners sotto attacco: già pronto l’addio?

Il giornalista sportivo Antonello Angelini, tifoso della Juventus, ha messo nel mirino proprio Teun Koopmeiners. Al centro del durissimo attacco, evidentemente, le prestazioni che il centrocampista olandese ha sfoderato recentemente. In questo suo primo scorcio di stagione con la maglia della Juventus è stato una delusione totale: su questo non vi è dubbio alcuno.

Ad ogni modo Angelini, su ‘X’, ha lasciato un messaggio dopo l’ennesima prestazione scialba dell’ex Atalanta, costato carissimo la scorsa estate alla dirigenza bianconera. Angelini si è sfogato così: “Koopmeiners per me può andare dove vuole (non voglio essere volgare) e non mettere più la nostra maglia”. Il giornalista ha rincarato la dose ritenendo sbagliato l’approdo del 26enne di Castricum, cresciuto nelle giovanli dell’AZ Alkmaar prima dell’esplosione con la maglia dell’Atalanta di Gasperini.

È evidente, numeri alla mano, che qualcosa non sta funzionando con Koopmeiners fino a questo momento. 30 presenze complessive, 2 gol e 3 assist all’attivo, contornati da prestazioni difficilmente all’altezza della situazione. E non è un caso, evidentemente, che la mediana sia palesemente in difficoltà da inizio stagione, arrivando a incidere negativamente anche su una retroguardia che deve fare i conti con la pesantissima assenza di Gleison Bremer.

“Svendiamolo ma toglietemelo dalle b***e”, ha concluso Angelini con un intervento polemico, durissimo. Al centrocampista olandese non spetta altro che rispondere in campo, prendendo per mano la Juventus e riportandola in alto. Uno scenario, al momento, difficile. Perché questo Koopmeiners sembra un lontano parente del gioiello in grado di incantare con addosso la casacca nerazzurra.