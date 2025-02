Addio Thuram, pronti a fare follie: destinazione clamorosa

In casa Inter c’è preoccupazione per quello che sarà il futuro di Marcus Thuram che potrebbe salutare i nerazzurri al termine della stagione in corso.

Marcus Thuram sta vivendo un’altra ottima stagione con la maglia dell’Inter ed ha attirato le attenzioni di diverse big europee, pronte ad una maxi offerta in vista dell’estate.

Titolare inamovibile della formazione di Simone Inzaghi, Marcus Thuram è uno dei gioielli dell’Inter che più piacciono all’estero e che potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. La punta classe 1997, arrivata a costo zero nell’estate del 2023, è diventata da subito un punto fermo della squadra componendo con Lautaro Martinez una delle migliori coppie d’attacco presenti in Europa. Ora, però, giungono notizie non troppo confortanti per i tifosi nerazzurri che rischiano di dover salutare la stella della nazionale francese in estate.

Calciomercato, maxi offerta in arrivo: Thuram può salutare l’Inter

Secondo quanto affermato da Fichajes.net, Marcus Thuram potrebbe salutare l’Inter al termine della stagione in corso per passare all’Arsenal. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, avrebbe individuato nell’attaccante dei nerazzurri il giocatore giusto per rinforzare l’organico a sua disposizione.

Legato all’Inter da un contratto fino al giugno del 2028, Marcus Thuram ha sempre affermato di trovarsi benissimo a Milano e di non pensare ad un addio. La presenza di una clausola rescissoria da circa 85 milioni di euro ha però attirato le attenzioni di diverse big europee, pronte a mettere sul piatto la somma necessaria a strappare il cartellino dalle mani dell’Inter. L’alto ingaggio percepito in nerazzurro (circa 6 milioni di euro all’anno) non rappresenta un gran problema per le big della Premier League.

Il percorso dell’Inter in questa Champions League potrebbe influire molto sul futuro dell’attaccante della nazionale francese con i nerazzurri che sperano di arrivare in fondo per non dover poi ricorrere a cessioni eccellenti per sistemare le proprie casse. Il club è decisamente più attento ai conti negli ultimi anni e sa di dover dare un occhio di riguardo al bilancio per non incappare in forti sanzioni da parte dell’UEFA.

Molto dipenderà anche da quella che sarà la volontà del calciatore. Se Thuram deciderà di proseguire ancora in nerazzurro l’Inter non spingerà per la cessione ma la pressione dell’Arsenal e di altre big inglesi nei suoi confronti potrebbero invogliare l’ex Borussia Moenchengladbach a prendere in considerazione il trasferimento in Premier League.