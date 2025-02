Huijsen torna in Serie A: clausola pagata e cassa Juve

Il difensore spagnolo si sta ergendo grande protagonista nella splendida stagione del Bournemouth: la Juve gongola

A Torino qualcuno già lo rimpiange. Dirottato in prestito alla Roma a poche settimane di distanza dal suo esordio in Serie A nella sfida dello scorso anno tra Milan e Juve a San Siro, Dean Huijsen si è subito dimostrato un calciatore duttile, capace di adattarsi in diversi ruoli e sempre attento a rispettare le consegne difensive.

Il classe 2005, nato ad Amsterdam ma naturalizzato spagnolo pochi mesi fa, si concede però ogni tanto anche la libertà di qualche sortita offensiva individuale, come accaduto nel febbraio 2024 in quel di Frosinone, quando prese palla nel cerchio di centrocampo per poi concludere a rete con un bel tiro a giro a 20 metri dalla porta.

Il vizio del gol, insomma, pare caratteristica innata del prodotto del laboratorio Next Gen, per il quale il Football Director Cristiano Giuntoli, con una decisione controversa, optò per la cessione a titolo definitivo proprio la scorsa estate. Nell’àmbito di un calciomercato che vide il dirigente fiorentino cedere i gioielli della squadra B per un controvalore totale di 80 milioni di euro (lasciarono la Continassa anche Matìas Soulé, Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior), la Juve ha mantenuto una percentuale sull’eventuale futura cessione del giocatore da parte del Bournemouth, il club inglese che ha acquistato Huijsen per 15 milioni di euro a fine luglio.

Grande protagonista nella straordinaria stagione delle ‘Cherries‘ in Premier – i rossoneri sono settimi in classifica sotto la sapeinte guida del tecnico Andoni Iraola – il difensore è ora cercato con insistenza da parecchi top club inglesi e non solo. Le indiscrezioni riferite dal portale ‘Tbrfootball.com‘ aprono uno scenario clamoroso.

Huijsen, clausola monstre e concorrenza scatenata: anche l’Inter in corsa

Chelsea, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Tottenham e Newcastle: in Inghilterra tutti vogliono il giovane iberico, che può vantare lusinghe provenienti anche da Atletico Madrid e Bayern Monaco. E dall’Inter, che vede nel difensore un’interessante pedina da inserire nel ‘vecchio’ pacchetto arretrato di Simone Inzaghi.

Il sito britannico riferisce di una clausola rescissoria pari a 55 milioni di sterline appiccicata al lungo contratto (scadenza 2030) firmato dall’ex Juve col club inglese pochi mesi fa. Un affare da oltre 65 milioni di euro a cui, nonostante l’elevato prezzo, lo stesso Marotta starebbe facendo più di un pensierino.

In tutto ciò a gongolare potrebbe essere proprio la Juve, che si è garantita una percentuale del 10% sulla rivendita del suo ex gioiello. Un tesoretto che, di fatto, sarebbe in qualche modo pagato proprio dalla grande rivale italiana qualora la dirigenza nerazzurra decidesse di staccare un assegno pari al valore della clausola rescissoria.