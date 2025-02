Osimhen tradisce Giuntoli: firma bomba a Milano

Victor Osimhen si allontana dalla Juventus, beffa per il dt bianconero: ecco la prossima squadra con cui firmerà

Non è un mistero che nel calcio si cerchi di riproporre sodalizi che sono stati piuttosto fortunati. Al tempo stesso, Cristiano Giuntoli, sin da quando è arrivato alla Juventus, non smette di pensare a Victor Osimhen e alla possibilità di averlo nuovamente alle proprie dipendenze in bianconero. Ma si tratta di una strada abbastanza in salita.

Il dirigente bianconero ha ricevuto grandi soddisfazioni dall’attaccante nigeriano, prelevato dal Lille nell’estate 2020 e portato al Napoli. I due hanno vinto uno scudetto da protagonisti insieme e segnato una pagina fondamentale di storia del calcio italiano. Giuntoli, a Torino, sogna di riportare in vetta anche la Juventus. E come bomber vorrebbe proprio l’ex numero nove dei partenopei, per puntare a ricostruire una Vecchia Signora vincente.

C’è già stata una rivoluzione abbastanza evidente tra i bianconeri, che però non è ancora conclusa. Ci saranno altri addii pesanti a fine stagione. Scontato quello di Dusan Vlahovic, che andrà rimpiazzato con un attaccante di sicuro affidamento. E se la Juve pensa sicuramente alla conferma di Kolo Muani, vorrebbe affiancare al francese un altro bomber di razza. Ma c’è tanta concorrenza proprio per Osimhen, al di là dei costi notevoli dell’operazione. All’improvviso, la beffa per i bianconeri arriva da Milano.

Osimhen, rispunta il Milan: colpo di scena clamoroso

Il numero nove, capocannoniere del campionato 2022/2023 in Italia, ha acceso su di sé tanti riflettori in Italia e all’estero. Attenzione alla nuova irruzione in scena del Milan.

Secondo il portale turco ‘Fotospor’, infatti, ci sarebbero di nuovo in corsa i rossoneri, per il giocatore attualmente in forza al Galatasaray ma che difficilmente rimarrà in riva al Bosforo anche nella prossima stagione. Anche il Diavolo, dal canto suo, sta pensando a ultimare una rivoluzione totale, nel reparto offensivo e non solo.

Gli arrivi di Gimenez e Joao Felix a gennaio sono stati un primo passo. Ma altre se ne vedranno, dalle parti di Milanello. Considerando anche i nuovi dubbi su Rafa Leao, che proprio non riesce nel suo salto di qualità. Di fronte alla giusta offerta per il portoghese, il Milan potrebbe lasciarlo andare. E a quel punto, avere eccome i fondi per investire su Osimhen, per il quale sono ripartiti di recente i contatti.