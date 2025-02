Pagano la clausola rescissoria, ma resta in Serie A: destinazione clamorosa

Svolta incredibile sul futuro di Paulo Dybala: pagano la clausola rescissoria dell’argentino, la Joya può restare in Serie A

Il tempo passa, ma Paulo Dybala resta ancora uno dei calciatori di maggior talento non solo della Serie A, più in generale del calcio europeo. Leader assoluto alla Roma, l’argentino ha da poco rinnovato il contratto. Un accordo in cui resta però valida una clausola rescissoria piuttosto bassa, in grado di ingolosire diversi club in tutta Europa. Tra questi, anche uno italiano, pronto a tutto pur di convincere l’argentino a provare una nuova avventura.

Nonostante abbia ormai superato i 31 anni, Dybala resta ancora uno dei top player assoluti del nostro campionato, un giocatore in grado di fare la differenza in ogni partita.

Frenato solo da una serie di infortuni che raramente gli hanno permesso di giocare con continuità, dall’arrivo di Ranieri l’argentino ha trovato una certa stabilità fisica, grazie anche all’esperienza del tecnico, che lo ha centellinato permettendogli di evitare grossi traumi.

Anche per questo motivo la Joya ha potuto mettersi nelle ultime settimane nuovamente in luce, mostrando ancora una volta un talento fulgido che non può passare inosservato, in un calcio europeo in cui di stelle di puro talento non se ne contano molte. Motivo in più per ipotizzare un assalto durante la prossima estate, quando rimarrà valida, fino al 31 luglio, una clausola rescissoria da soli 12 milioni di euro, alla portata di tanti grandi club europei, e non solo.

Dybala lascia la Roma: pagano la clausola, può rimanere in Serie A

Può sembrare incredibile, ma l’ipotesi di un Paulo Dybala nuovamente bianconero non è così fantasiosa. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni di mercato, potremmo anche dire di suggestioni. Eppure, stando a quanto riportato dalla stampa estera, in particolare da Fichajes.net, l’argentino sarebbe uno dei primi nomi nella lista della spesa del Newcastle United.

I Magpies continuano ad ambire alle posizioni di vertice del calcio inglese, e stanno pianificando una nuova ricca campagna acquisti durante la prossima estate, con pochi acquisti ma tutti di grande livello, per rendere la rosa competitiva anche contro le corazzate della Premier.

Resta da capire se il calciatore accetterebbe una proposta del genere, pur di vivere un’esperienza britannica, o se non possa maggiormente tentarlo, invece, una nuova proposta dall’Italia.

Tra le squadre che maggiormente sarebbero interessate al fuoriclasse della Roma, al punto da pagare la clausola senza troppi problemi, sembrerebbe esserci anche il Como.

La squadra allenata da Cesc Fabregas, protagonista di un ritorno in Serie A fatto di alti e bassi, non smette di far sognare i tifosi lariani e per il prossimo anno sarebbe disposta ad accontentare Dybala pur di portarlo sulle sponde del lago più famoso d’Italia, mettendolo al centro di un progetto a dir poco ambizioso.

Resta da capire quanto un’avventura come quella lariana possa però davvero stuzzicare un talento come Dybala, probabilmente destinato a una scelta di vita nei prossimi mesi. Un po’ come quella fatta, d’altronde, durante la scorsa estate, quando rifiutò la ricchissima corte araba pur di rimanere in quella Roma che, per tanti motivi, gli è rimasta nel cuore.