Tradimento Pogba: firma choc in Serie A

Arriva un colpo di scena per quello che riguarda il futuro di Paul Pogba con il centrocampista che potrebbe trovare una nuova squadra in Serie A.

Terminata la squalifica e rescisso il contratto con la Juventus, Paul Pogba è alla ricerca di una nuova avventura che possa rilanciare la sua carriera.

Paul Pogba ha ancora intenzione di stupire i suoi tifosi ed è alla ricerca della squadra giusta per tornare in campo dopo la squalifica ed i lunghi mesi passati fuori da un campo di gioco. Sono arrivate diverse proposte per l’ex giocatore della Juventus in quest’ultimo periodo ma il classe 1993 vuole tornare in un campionato competitivo per provare a rilanciare la sua carriera. Al momento il campione del mondo del 2018 con la nazionale francese non sembra voler prendere in considerazione le chiamate che arrivano dai campionati arabi e statunitensi.

Calciomercato, futuro Pogba: nuova possibilità in Serie A

Stando a quanto affermato da Ekrem Konur su X, la Fiorentina avrebbe messo sul piatto un contratto di un anno e mezzo per Paul Pogba con il centrocampista che potrebbe quindi tornare in campo in Serie A.

Una scelta che vedrebbe Paul Pogba con la maglia di una delle acerrime rivali della Juventus, pronto a giocarsi le sue carte nella formazione di Raffaele Palladino. La Fiorentina, dopo il colpo De Gea, preso dopo un anno di inattività, è convinta di poter riuscire nella stessa impresa di rilanciare un campione in cerca di riscatto. Pogba potrebbe arrivare presto in viola per rimettersi in condizione in questo finale di stagione per poi ripartire al meglio in vista del prossimo campionato.

Raffaele Palladino ed il suo staff avrebbero già dato l’ok all’arrivo dell’ex calciatore della Juventus che potrebbe accettare di buon grado il trasferimento a Firenze considerata anche l’alta possibilità di disputare le coppe europee in vista della prossima stagione. Una scelta che rischia di non fare felici i tifosi della Juve che potrebbero vedere uno dei simboli del recente passato andare a vestire la maglia di una delle maggiori rivali in Italia.

La chiamata della Fiorentina potrebbe essere quella giusta per Pogba che, prima di accettare il trasferimento in un campionato esotico vuole provare a giocarsi le sue carte in un torneo ancora molto competitivo. La conoscenza profonda della Serie A potrebbe poi facilitare il suo adattamento con Palladino pronto a trovargli un ruolo all’interno del suo già molto folto centrocampo.