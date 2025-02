Tragedia incredibile, quattro giocatori morti in campo

Dramma incredibile nel mondo del calcio, quattro giocatori sono morti in campo: quello è successo è davvero spaventoso

Una tragedia immane ha sconvolto il mondo del calcio. Sembra incredibile, ma quattro giocatori sono morti in campo. Una fatalità al limite dell’assurdo accaduta lontano dall’Italia, ma in grado di colpire nel cuore anche tutti i tifosi e gli appassionati del nostro paese. Perché davanti a un dramma del genere, è naturale che tutta l’umanità rimanga sconvolta e si stringa nel dolore.

Non si è trattato di un incidente di campo. La tragedia si è consumata per fattori extra-calcio, che poco o nulla hanno a che vedere con lo sport più amato al mondo. Questo però non può consolare. Perché se quattro persone perdono la vita mentre stanno facendo quello che più amano, mentre vivono la loro grande passione, è davvero difficile riuscire a trovare ragioni che possano lenire il dolore.

Anche per questo l’intero mondo del calcio si è stretto in un totale cordoglio, e nelle ultime ore non sono mancate ondate di affetto e messaggi di sostegno da parte anche di esponenti del mondo dello sport alle famiglie delle vittime, distrutte da una tragedia senza precedenti.

Lutto tremendo nel morto del calcio: quattro giocatrici sono morte in campo

Quello che ha accaduto ha davvero dell’incredibile. Protagoniste, loro malgrado, sono state quattro donne, quattro calciatrici impegnate in una partita in Colombia. Lo ha confermato Lesly Valencia, portavoce del governo locale: “Stando alle informazioni pervenute, le donne stavano partecipando a un torneo di calcio quando è successo il dramma“.

Nel bel mezzo del torneo, la natura ha voluto rovinare i piani degli organizzatori. Un temporale molto violento è infatti esploso all’improvviso, costringendo tutti i presenti, comprese le giocatrici, a cercare riparo nel luogo al coperto più vicino. Purtroppo per quattro calciatrici quel luogo si è rivelato però maledetto.

Riparatesi di corsa in una baracca ai bordi del campo di Cajibio, le quattro donne, Jeidy Morales, Daniela Mosquera, Luz Lame ed Etelvina Mosquera, sono state colpite da un fulmine che ha stroncato immediatamente le loro vite. Con loro è morto anche un uomo, mentre altre due donne hanno riportato gravi ustioni, come riferito dal portale britannico The Sun.

Una tragedia difficilissima da prevedere, forse addirittura impossibile da evitare, ma che ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tantissimi appassionati di calcio colombiani, e in generale di un’intera popolazione sconvolta da una natura in questo caso non benevola.

E mentre le indagini proseguono per poter stabilire se ci sia stata qualche responsabilità, resta vivo il dolore delle famiglie. Quello stesso dolore cui è impossibile rimanere indifferenti, anche da tanto lontano.