Clamoroso Inter-Fiorentina: 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione

Clamoroso annuncio dopo l’errore arbitrale grande quanto una casa in Inter-Fiorentina: 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione

Il secondo round della sfida tra l’Inter e la Fiorentina è andato ai nerazzurri. Al ‘Meazza’ gli uomini di Simone Inzaghi hanno mandato al tappeto i viola per 2-1 riscattando il pesante 3-0 incassato al ‘Franchi’ nella prosecuzione del match sospeso e poi rinviato dopo il malore accusato da Edoardo Bove al 17′ del primo tempo.

Tuttavia, a monopolizzare le prime pagine dei quotidiani sportivi e a diventare trending topic nei social network è stata l’ennesima svista arbitrale. In particolare, il sesquipedale errore del direttore di gara, La Penna, che non si è accorto che Bastoni ha calciato quando il pallone era già uscito dal terreno di gioco tanto da assegnare il calcio d’angolo dai cui sviluppi è scaturito l’autogol di Pongracic che ha sbloccato la partita.

Ai sensi dell’attuale protocollo il Var non ha potuto correggere la decisione del fischietto romano gettando così ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche che sono ben lontane dallo spegnersi alla luce di un clamoroso annuncio: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione.

Inter-Fiorentina, Baldi: “Doveva uscire dal campo e prendersi il 3-0 a tavolino”

Intervenuto in esclusiva alla trasmissione Ti Amo Calciomercato.it, on line sulla pagina YouTube di CMIT, anche il giornalista e tifoso viola Dario Baldi si è espresso sul clamoroso suindicato errore arbitrale andandoci giù pesante: “Ormai siamo abituati a vedere il calcio come una barzelletta. Io credo sia folle vedere una situazione come di San Siro, un episodio simil Muntari, per il quale non si può ricorrere alla tecnologia. A me non interessa sentire l’audio di Open VAR, non mi chiarisce nulla. Ora vale tutto, è una roba che non può succedere, potrebbe accadere in Eccellenza o in Seconda Categoria, dove non ci sono nemmeno gli assistenti, ma non in Serie A”.

Ecco perché per il giornalista di ‘RadioFirenzeViola’ la Fiorentina avrebbe dovuto imitare l’Adana Demirspor, che ha abbondonato il campo per protesta contro il secondo rigore assegnato al Galatasaray dopo la caduta in area dell’ex Napoli Mertens senza essere toccato da Semih Guler, anche a costo di vedersi inflitta un punto di penalizzazione.

“Preferisco non avere il rigore compensativo piuttosto che mandare all’aria il piano partita. La Fiorentina dopo quell’episodio doveva uscire dal campo e prendersi il 3-0 a tavolino come ha fatto l’Adana Demirspor in Turchia contro il Galatasaray. Il regolamento prevede anche un punto di penalizzazione se abbandoni il campo? Mi prendevo volentieri pure quello”, la provocazione del giornalista e tifoso viola.

Non solo. Dario Baldi chiama in causa l’intero sistema calcio tricolore dal momento che l’errore di La Penna, che ha bollato come “un furto con scasso e senza passamontagna”, ridicolizza la Serie A, ragion per la quale “o si mette fine al VAR oppure mettiamo il VAR a chiamata. Con gli arbitri di porta la situazione si sarebbe chiarita in un secondo“.