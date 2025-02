Doppio scambio con Osimhen: addio Juve

Niente Victor Osimhen per la Juventus: l’attaccante nigeriano pronto a trasferirsi in Premier League con un doppio scambio

La Juventus ha deciso di non cedere Dusan Vlahovic nella sessione invernale di mercato, ma la sensazione che si ha è che l’addio del serbo sia stato solo rimandato all’estate quando i top club si attiveranno e porteranno offerte importanti sulla scrivania bianconera.

Superato nelle gerarchie in un niente da Kolo Muani e con un rinnovo che fatica ad arrivare, il destino di Vlahovic appare già segnato. A conferma di ciò vi è anche il fatto che la Juventus abbia già iniziato a cercare un sostituto in vista del prossimo anno e Cristiano Giuntoli sta sondando diverse piste. Uno dei pallini del ds bianconero porta il nome di Victor Osimhen che a fine stagione rientrerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray.

Sull’attaccante nigeriano pende una clausola rescissoria da circa 75 milioni di euro a cui fanno fede gli azzurri che non hanno alcuna intenzione di mettersi a trattare con i bianconeri. Piuttosto che cederlo alla Juventus, il Napoli preferirebbe cedere Osimhen all’estero ed in questo senso gli azzurri potrebbero trovare un alleato nella Premier League, campionato che da sempre ha affascinato l’attaccante nigeriano.

Secondo quanto riportato da TBR Football, sulle tracce di Osimhen ci sarebbe il Manchester United che sarebbe pronto a mettere in piedi un doppio scambio per permettere all’attaccante nigeriano di avverare il sogno di giocare in Inghilterra e di beffare così la Juventus.

Juventus, Osimhen addio: il nigeriano verso la Premier League

Al termine della stagione Victor Osimhen farà ritorno al Napoli, ma solo per poco visto che l’attaccante nigeriano è ormai fuori dal progetto azzurro. De Laurentiis è alla ricerca di possibili acquirenti e vuole venderlo all’estero anziché rinforzare una diretta concorrente come la Juventus che rischia dunque di restare beffata. I bianconeri sono sempre stati fortemente interessati ad Osimhen, ma secondo quanto riportato da TBR Football, il futuro del bomber nigeriano si chiama Premier League.

Secondo quanto riferito dal sito inglese, il Manchester United è pronto a tutto pur di far vestire la propria maglia ad Osimhen ed è deciso a mettere sul piatto ben due giocatori per accontentare le richieste del Napoli. Il primo è Alejandro Garnacho, giocatore a lungo trattato dagli azzurri nell’ultima sessione di mercato, salvo poi ritirarsi dalla corsa a causa delle richieste economiche dell’argentino.

Il secondo è l’ex Atalanta Rasmus Hojlund il cui feeling con Old Trafford non è mai sbocciato ed appare destinato a lasciare i Red Devils dopo appena due stagioni. Qualora la trattativa dovesse andare in porto, per la Juventus sarebbe una doppia beffa in quanto non solo perderebbe Osimhen, ma anche lo stesso Hojlund che era considerato una delle alternative all’attaccante nigeriano.

Tutto dipenderà molto dalla volontà del Napoli che dovrà decidere se cedere Osimhen con questo doppio scambio più un conguaglio economico o chiedere il pagamento diretto della clausola rescissoria di 75 milioni di euro senza inserimento di contropartite. Opzione, questa, che favorirebbe la Juventus che potrebbe acquistare l’attaccante nigeriano proprio come fece a suo tempo con Gonzalo Higuain, quando decise di pagare la clausola di 90 milioni di euro. Ed anche in questo caso il Napoli potrebbe farci molto poco.