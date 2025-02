La scelta di Conceicao è inequivocabile, è finita per un senatore del Milan

Sembrano essere chiare le scelte di Sergio Conceicao per quello che concerne la rosa a sua disposizione con un senatore del Milan che potrebbe salutare a fine stagione.

Dall’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan sono cambiate molte cose in casa rossonera con l’organico che è stato fortemente rivoluzionato durante la sessione di trattative invernali.

L’allenatore portoghese è al lavoro insieme alla dirigenza per cercare di creare un Milan sempre più competitivo in vista della prossima stagione e, prima di puntare ai nuovi acquisti si sta cercando di capire chi possa far parte della rosa anche in ottica futura. Le scelte dell’ex allenatore del Porto appaiono chiare per quello che riguarda un senatore della squadra che potrebbe salutare Milanello al termine del campionato. Dopo Davide Calabria quindi, un altro prodotto del settore giovanile è pronto a dire addio alla squadra rossonera.

Calciomercato Milan, un altro senatore pronto a dire addio: Conceicao ha fatto la sua scelta

Matteo Gabbia ha perso posizioni nelle gerarchie difensive del Milan. L’esplosione di Pavlovic ha portato il serbo a diventare un titolare inamovibile nella squadra rossonera con il tecnico che sembra intenzionato ad alternare Tomori e Thiaw al suo fianco.

Per Matteo Gabbia potrebbero aprirsi quindi le porte di un addio a fine stagione con il centrale che questa volta potrebbe salutare a titolo definitivo. Partito durante l’estate del 2023 per un prestito al Villarreal, il classe 1999 ha fatto ritorno sei mesi dopo per andare a completare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli. Agli ordini di Fonseca aveva trovato la titolarità a suon di buone prestazioni, condite dal gol decisivo nel derby vinto nel girone d’andata.

L’arrivo di Conceicao in panchina ha tolto spazio a Gabbia che è uscito dalla formazione titolare per diventare di fatto l’ultima scelta in difesa. L’errore commesso a Zagabria nell’ultima partita del girone di Champions League ha poi complicato le cose con l’ex Lucchese che rischia di vedere poco il campo da qui al termine della stagione.

Sulle tracce di Matteo Gabbia ci sono diverse squadre in particolare all’estero. Il centrale rossonero piace sia in Premier League con Aston Villa e West Ham che seguono la situazione, così come in Spagna dove ha lasciato un buon ricordo al Villarreal nei pochi mesi passati nella Liga. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 18 milioni di euro con il Milan che potrebbe cederlo per puntare su un nuovo centrale in vista della prossima estate.