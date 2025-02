Moggi asfalta l’Inter: “Danno abnorme, così si falsa tutto”

L’ex bianconero torna all’attacco e mette l’Inter nel mirino: l’attacco di Luciano Moggi alla squadra di Simone Inzaghi è semplicemente clamoroso

Una lotta Scudetto che promette scintille e che, verosimilmente, durerà fino a fine stagione. Il Napoli in testa, l’Inter ad una sola lunghezze – dietro – ad inseguire l’ex Antonio Conte. La ricetta perfetta per lo spettacolo da offrire ai tifosi da qui ai prossimi mesi.

Non tutti sono però felici di ciò, soprattutto viste le ultimissime vicende di campo che hanno coinvolto la squadra allenata da Simone Inzaghi. Un gol evidentemente scaturito dal pallone uscito dalla linea di fondo ed il successo sulla Fiorentina utile a tenere in scia gli azzurri. Così l’Inter è finita al centro delle ire di Luciano Moggi, mai così carico e desideroso di dire la sua sui fatti che stanno ultimamente caratterizzando il calcio italiano. Gli arbitri e non solo nel mirino.

Un Luciano Moggi in grande spolvero quello che a ‘Cityrumors.it’, ha parlato di Inter ed in particolar modo dell’ultima sfida a San Siro dai nerazzurri contro la Fiorentina. Vittoria e polemiche per la squadra di Simone Inzaghi. Moggi ha ben chiaro i motivi del trambusto e rincara la dose, tornando all’attacco con più di una frecciata nei confronti della ‘Beneamata’.

Moggi tuona, Inter distrutta: “Campionato falsato”

L’ex dg della Juventus: “Quanto è facile parlare male e dire delle falsità, ma il tempo è galantuomo. La rete che ha segnato l’Inter (il riferimento è all’1-0) nasce da un’azione irregolare, un’azione che va contro il regolamento del calcio. Si può segnare in quel modo?“, si chiede Moggi rifacendosi all’evidente pallone uscito abbondantemente sulla linea di fondo e che Bastoni ha messo in mezzo portando al vantaggio dei campioni d’Italia in carica.

“Ve lo dico io ma lo direbbe pure un bambino. No, non si può“. Moggi ha ribadito: “Non vorrei essere al posto di chi deve decidere ma si tratta di un danno abnorme al campionato e non solo ai tifosi della Fiorentina ma anche a tutti gli altri. Così si falsa tutto“. L’ex dirigente della Vecchia Signora, ormai lontano dal mondo del calcio da diversi anni, ha continuato la sua disamina concentrandosi poi su un paragone con un’azione assai discussa in passato. Si torna indietro di ventiquattro anni.

“La rete dell’Inter è irregolare, dicano ciò che vogliono. Lo hanno visto tutti, è passato inosservato rispetto al casino fatto col gol di Cannavaro. È uguale a quello che subimmo noi e fu giustamente annullato, noi eravamo in vantaggio e la rete era da annullare. Questa invece ha sbloccato il risultato e oggi è difficile farlo. Ma farlo in modo irregolare va contro le regole del calcio“.

Un pensiero, infine, sul VAR: “Non può non intervenire, davanti ad una cosa così lampante. La vita è anche questa, c’è chi va contro le regole e si salva sempre“, ha concluso duramente Moggi.