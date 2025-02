Theo Hernandez lascia il Milan: l’hanno già venduto

Fino a poche settimane fa sembrava certo il rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il Milan ma ora il suo destino appare lontano da Milanello.

Quello che sta vivendo non è di certo il miglior campionato di Theo Hernandez con la maglia rossonera. Il terzino, infatti, ha inanellato una serie di prestazioni negative in questa stagione che stanno mettendo in discussione il suo futuro.

Con un contratto in scadenza nel giugno del 2026, Theo Hernandez è uno degli uomini mercato in casa Milan in vista della prossima stagione. Alla fine del 2024 sembrava essere fatta per il rinnovo del giocatore con il club ma l’ufficialità tarda ad arrivare ed ora sembra essere più che probabile una sua cessione in estate. L’annata negativa sta pesando molto sulla trattativa per il prolungamento dell’accordo con il Milan con il giocatore che è finito nel mirino di diverse squadre, in particolare Real Madrid e PSG.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez si allontana dai rossoneri

Durante la puntata di Zona Rossonera, il canale dedicato al Milan da Calciomercato.it, il giornalista Giovanni D’Elia ha affermato come sia più che probabile una cessione di Theo Hernandez al termine della stagione in corso.

“Secondo me – ha detto D’Elia – il futuro di Theo Hernandez sarà lontano dal Milan. Il club ha tentennato davanti all’offerta presentata dal Como. Credo che uno tra Theo Hernandez e Rafael Leao lasci il Milan durante la prossima estate. Il francese è uno dei migliori terzini al mondo ma credo che la prossima estate possa essere il momento giusto per salutare la squadra”.

Al momento la trattativa per il rinnovo sta vivendo una fase di stallo con il Milan che è concentrato sulle questioni di campo. I discorsi verranno ripresi nelle prossime settimane per capire quale strada prendere alla fine della stagione. Il francese si trova bene al Milan ma, se non dovesse arrivare la firma entro la fine della stagione diventerebbe più che probabile una sua cessione.

Il Milan non vuole rischiare di trovarsi con un giocatore che possa andare via a costo zero tra un anno. Il club ha tutta l’intenzione di monetizzare le partenze di calciatori così importanti e, se Theo dovesse trovarsi ad un anno dalla fine del contratto la società spingerebbe per l’addio. Real Madrid e PSG sono alla finestra soprattutto dal momento in cui Alphonso Davies ha deciso di proseguire la sua avventura al Bayern Monaco rinnovando il contratto.