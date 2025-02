Vlahovic choc: vola subito da Mourinho

Vlahovic lascerà la Juventus in assenza di un accordo sul rinnovo. Possibile lo sbarco alla corte di Mourinho: lo scenario.

Continua ad avere le sembianze di un rebus il futuro di Dusan Vlahovic. Il contratto che lo lega alla Juventus, infatti, terminerà il 30 giugno 2026 e finora il club ed il suo agente, Darko Ristic, nonostante i numerosi contatti andati in scena, non sono ancora riusciti a trovare la quadra. Saltato il meeting di Natale, le parti avranno modo di continuare a confrontarsi a marzo allo scopo di provare a delineare i contorni economici dell’operazione e condurla così in porto. Le chance che, alla fine, si giunga alla separazione, però, crescono di giorno in giorno.

Il motivo è da ricercare nel fatto che il 25enne serbo, in virtù del precedente accordo stipulato nel 2022, nella prossima stagione salirà dagli attuali 10 milioni di stipendio a quota 12: cifra, questa, a cui non vuole rinunciare. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dal canto suo, ritenendola eccessiva e non alla portata delle casse societarie, vorrebbe spalmarla attraverso una nuova intesa pluriennale tuttavia la fumata bianca, al momento, non potrebbe essere più distante.

Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di concreti passi in avanti, i bianconeri provvederanno a venderlo in estate in modo tale da scongiurarne un successivo addio a parametro zero. Diverse le squadre straniere piazzatesi alla finestra, in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi. L’ex Fiorentina, ad esempio, piace molto all’Arsenal e al Chelsea. Vivo, inoltre, l’interesse mostrato dal Paris Saint Germain, con cui Giuntoli tornerà presto a parlare per Randal Kolo Muani. E non finisce qua, perché la carriera di Vlahovic potrebbe anche proseguire in Turchia.

Vlahovic, addio alla Juventus: lo vuole Mourinho

Sulle sue tracce, stando a quanto riportato dal portale ‘Yeniakit.com’, c’è pure il Fenerbahce messosi già al lavoro al fine di fornire a José Mourinho un nuovo centravanti di comprovato valore a livello internazionale. Edin Dzeko è in scadenza tra 4 mesi ed i gialloblu non sembrano orientati a confermare il 38enne bosniaco. L’idea è quello di lasciarlo libero a parametro zero e sostituirlo con una punta più giovane ma, al tempo stesso, altrettanto abile in fase di realizzazione.

Diversi i profili vagliati dalla dirigenza: alla fine, la scelta è ricaduta su Vlahovic autore di 13 reti e 2 assist in 29 apparizioni complessive con indosso la maglia della Vecchia Signora. Il prezzo del cartellino, compreso tra i 25 e i 30 milioni, non spaventa il Fenerbahce che, nella scorsa estate, ha speso cifre simili per assicurarsi Sofyan Amrabat e Youssef En-Nesyri. Il colpo è possibile. Va convinto soltanto il giocatore.