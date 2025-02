Conceicao pronto a sacrificarlo: scambio col Bologna per il grande colpo

Milan e Bologna potrebbero chiudere un nuovo affare in vista della prossima stagione dopo le numerose operazioni messe a segno durante gli ultimi anni.

Continua ad essere caldo l’asse di mercato che coinvolge Milan e Bologna con i rossoneri pronti a proporre uno scambio ai rossoblu in vista della prossima estate.

Durante le ultime sessioni di mercato Milan e Bologna hanno lavorato molto insieme con diversi calciatori che hanno viaggiato tra i due club. Durante l’estate del 2023 è stato Alexis Saelemaekers a passare in rossoblu senza però essere poi riscattato al termine del campionato, passando poi in prestito alla Roma. Nel 2024 il Milan ha ceduto Tommaso Pobega ai rossoblu con Demirel Hodzic che si è trasferito a Milanello. Negli ultimi giorni del mercato invernale è stato poi Davide Calabria a trasferirsi dal Milan al Bologna con i rossoblu che si sono presi carico del contratto del giocatore che scadrà a giugno.

Calciomercato, nuovo affare tra Milan e Bologna

Uno degli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima stagione è quello di portare a Milanello Lewis Ferguson, centrocampista scozzese che in queste settimane è fuori per infortunio. Il classe 1999 ha recuperato dal lungo ko che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco ad inizio campionato ma sta facendo ancora fatica a tornare sui suoi livelli.

Zlatan Ibrahimovic apprezza molto il giocatore che piace anche a Sergio Conceicao che vede nello scozzese un calciatore capace di lavorare in diverse zone del campo e che potrebbe dare una grande mano al reparto mediano dei rossoneri. La richiesta del Bologna si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma potrebbe scendere nel caso in cui Ferguson non dovesse tornare sui livelli della scorsa stagione in queste settimane che ci separano dalla chiusura della stagione.

Per cercare di abbassare le richieste del club emiliano il Milan sarebbe pronto ad inserire una contropartita tecnica. I rossoneri potrebbero sacrificare il cartellino di Kevin Zeroli, passato in prestito secco al Monza da qui al termine del campionato e che in estate farà ritorno a Milanello. Il classe 2005 piace alla dirigenza rossoblu che sarebbe felice di averlo nella propria rosa.

Il Milan valuta il cartellino di Zeroli circa 8 milioni di euro con il centrocampista che potrebbe rientrare nella trattativa per Ferguson con i rossoneri che potrebbero tenere una percentuale sulla rivendita del cartellino del mediano.