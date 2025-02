Guardiola in Serie A: cifre e data già fissate

Pep Guardiola lascia il Manchester City e sbarca nel nostro campionato, ci sono i primi indizi sul futuro del tecnico spagnolo

Anche per gli allenatori più vincenti, possono capitare dei periodi molto difficili. Ne sa qualcosa Pep Guardiola, che sta vivendo quella che forse è la stagione più dura della sua carriera in panchina. Il tecnico catalano ha scritto pagine di storia prima al Barcellona, poi al Bayern Monaco e infine al Manchester City, ma in Inghilterra quest’anno per lui le cose non girano proprio.

Hanno sicuramente influito, nell’indirizzare negativamente l’annata, i tantissimi infortuni che hanno colpito i Citizens, ma forse non è l’unico fattore che sta pesando. Potrebbe esserci un fisiologico logorio del suo gruppo, dopo diverse stagioni vissute ai vertici in patria e in Europa, sullo sfondo poi anche i rischi che il City corre con la giustizia sportiva, con l’alea di possibili penalizzazioni o addirittura della retrocessione per le violazioni finanziarie degli anni scorsi che sono in questo momento sotto indagine.

Il risultato è un Manchester City finito fuori dalla lotta per il titolo in campionato, eliminato dalla Coppa di Lega e anche spalle al muro in Champions League, dopo aver perso la gara d’andata del playoff contro il Real Madrid in casa. Risultati che inducono inevitabilmente riflessioni tra i campioni d’Inghilterra. A fine stagione, molte cose potrebbero cambiare. Il club potrebbe rinnovare la rosa, ma anche ripartire da un nuovo allenatore. E per Pep Guardiola rispunta la suggestione italiana, dato che ha spesso dichiarato come mettersi alla prova nella nostra Serie A gli piacerebbe.

Guardiola verso l’Italia, le quote degli scommettitori: la destinazione più probabile è l’Inter

Sul futuro di Guardiola, si sono concentrati gli scommettitori. Sulla ‘Snai’, spuntano le quote sulla sua prossima panchina.

Per la verità, la permanenza al Manchester City è ancora l’opzione più probabile per la prossima stagione, essendo bancata ad appena 1,20. A quota 4, l’eventualità di un anno sabbatico, quindi a quota 10 il Psg, il Real Madrid o dei club di MLS negli Stati Uniti.

La Serie A è staccata, ma presente, tra le possibili destinazioni di Pep. L’Inter viene ritenuta la favorita in tal senso a quota 25, seguono la Juventus a 33, il Napoli a 40 (come il Brescia, dove ha giocato al fianco di Roberto Baggio) e la Roma a 50.