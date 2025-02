Incontro a Torino con Giuntoli: Thiago Motta fatto fuori

Ribaltone in casa Juventus, cambia tutto in vista della prossima stagione: addio Thiago Motta, Giuntoli ha già incontrato il nuovo allenatore

Il progetto di Thiago Motta alla Juventus potrebbe già avere i giorni contati, al massimo le settimane. Che il tecnico italobrasiliano possa finire la stagione alla guida della squadra bianconera sembra scontato. Quel che sembra sempre meno certo, invece, è che possa rimanere al suo posto anche alla fine della stagione. Le ultime indiscrezioni da Torino raccontano infatti di un Giuntoli molto attivo sul mercato allenatori, convinto di puntare su un grande nome per il futuro.

E pensare che, all’inizio di questa stagione, in molti erano convinti che Motta potesse aprire un vero e proprio ciclo alla Juventus, un periodo fatto di grandi successi coniugati con un gioco piacevole e moderno. Le difficoltà incontrate durante l’anno dal tecnico ex Bologna hanno però messo a rischio la sua posizione, e sono in molti all’interno dell’ambiente che spingono per chiudere questa parentesi il prima possibile.

Un’ala rivoluzionaria, ma non restauratrice, che sembrerebbe aver in qualche modo influito pure sul pensiero di qualcuno all’interno della dirigenza. E lo dimostrerebbe, in maniera chiara e netta, un incontro già avvenuto tra Cristiano Giuntoli e un grande allenatore, uno dei più titolati del panorama europeo, un tecnico che riporterebbe a Torino entusiasmo e orgoglio, mettendo probabilmente d’accordo sia quelli che ancora credono in Motta, sia i tifosi che da tempo sperano invece in un suo addio.

Juventus, cambia il futuro di Thiago Motta: Giuntoli ha già incontrato il suo erede

Se è vero che nulla è ancora deciso, e che molto potrebbe dipendere dai prossimi mesi, dal percorso della Juventus in Champions e soprattutto dall’ingresso della squadra bianconera nella prossima Champions, impresa alla portata ma non semplicissima, vista la concorrenza, è altrettanto vero che Giuntoli si starebbe già portando avanti.

Non volendosi far trovare impreparato in caso di addio di Motta, il Football Director bianconero avrebbe già incontrato a Torino quello che potrebbe essere chiamato a ereditare la sua panchina.

E stavolta non si tratterebbe di un tecnico giovane, affamato e desiderosi di imporsi in una grande piazza, bensì di un allenatore pluridecorato, già amatissimo dall’ambiente juventino e pronto a portare a Torino la propria esperienza e un carisma con pochi eguali nel mondo del calcio.

Il prescelto, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, sarebbe l’ex Real Madrid Zinedine Zidane. A quanto pare l’allenatore francese si sarebbe infatti concesso qualche giorno a Torino di recente, e nell’occasione avrebbe avuto un fugace, ma importante, incontro con il direttore tecnico della Juventus.

Un sondaggio, o poco più, quello di Giuntoli, che avrebbe però voluto saggiare il terreno per capire se ci siano i margini, o meno, di un approdo di Zidane in bianconero in caso di fine anticipata del ciclo Motta.

E se è vero che, per il momento, il rischio esonero è stato scongiurato dall’attuale tecnico juventino, è altrettanto vero che il suo futuro dipenderà dalle prossime partite, e che potrebbe non bastargli un quarto posto in campionato per garantirgli una conferma, soprattutto se Zidane avrà dato a Giuntoli una disponibilità di massima a subentrare dalla prossima stagione.