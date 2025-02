Mancini alla Juventus: ecco le cifre ufficiali

La Juventus tiene sotto esame Thiago Motta, i bianconeri pensano a Roberto Mancini per la successione in panchina: ipotesi concreta

Il calciomercato di gennaio si è concluso da appena due settimane, ma sono già partiti a tutta velocità i rumours per l’estate e quindi per la prossima stagione. Si parla delle possibili trattative principali che potrebbero riguardare i club più importanti, in Italia e all’estero, non soltanto per quanto concerne il parco giocatori. Come spesso accade in questo periodo, si guarda ai movimenti sulle panchine, che potrebbero riservare non pochi colpi di scena.

Il mercato degli allenatori, per appassionati e addetti ai lavori, offre sempre tantissimi spunti interessanti. Del resto, tra i tecnici di un certo spessore attualmente disoccupati, ci sono diversi grandi nomi. Uno di questi è Roberto Mancini, alla ricerca di una grande occasione di rilancio, dopo le polemiche per il suo addio alla Nazionale italiana e l’esperienza non esaltante, tutt’altro, vissuta sulla panchina dell’Arabia Saudita.

Per l’ex Ct, si vocifera di un possibile ritorno nel nostro campionato. Con un ritorno di fiamma all’orizzonte, quello riguardante la Juventus. I bianconeri, già in passato, avevano seguito da vicino il tecnico, profilo importante per esperienza, carisma e successi ottenuti n carriera. Adesso, la candidatura di Mancini torna di una certa attualità. La posizione di Thiago Motta non è così salda e dipenderà moltissimo dai risultati che la Juve otterrà da qui a fine stagione. Se dovesse essere fallito il traguardo minimo dell’approdo in Champions League, l’allenatore italobrasiliano con ogni probabilità salterebbe. E Mancini sarebbe uno dei candidati più autorevoli in assoluto.

Juventus su Mancini, testa a testa con la Roma: le quote degli scommettitori

Qualche indicazione sui possibili trend, in tal senso, arriva spesso e volentieri dalle quote dei bookmakers, che avvicinano considerevolmente il ‘Mancio’ alla panchina bianconera. Ma per la Juve c’è la minaccia della Roma, club che invece dovrà ripartire sicuramente da un nuovo allenatore.

Le quote ‘Snai’ segnalano un vero e proprio testa a testa tra i torinesi e i capitolini, per assicurarsi l’ex Ct della Nazionale. Entrambi i club sono bancati a quota 5.00 come possibile destinazione dell’allenatore marchigiano. Difficile adesso immaginare chi possa effettivamente spuntarla, la sensazione è che si avrà qualche indicazione più precisa tra qualche tempo, quando gli scenari stagionali delle due squadre saranno più chiari.