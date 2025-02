Via a giugno: la Serie A perde un altro fuoriclasse

La Serie A potrebbe perdere uno dei suoi top player a fine stagione. Ormai sono numerosi gli indizi sul suo possibile addio

Sono sempre all’ordine del giorno i rumors di mercato sui grandi protagonisti della Serie A. Da Lautaro Martinez a Leao, da Vlahovic a Dybala, da Lookman a Reijnders sono tanti i calciatori protagonisti delle indiscrezioni di mercato tra rinnovi di contratto e possibili addii.

All’elenco, già corposo, se ne è aggiunto un altro, quello di Theo Hernandez, del quale da settimane ormai si scrive su un suo probabile addio al Milan dopo sei stagione in rossonero. Una cessione che poteva concretizzarsi già a gennaio. E’ stata confermata, infatti, la ricca offerta di quasi 50 milioni di euro presentata dal Como per acquistarlo negli ultimi giorni di mercato. Il Milan l’avrebbe addirittura accettata per poi accogliere la volontà del giocatore di restare ancora in rossonero.

La domanda che, a questo punto, si pongono i tifosi milanisti è fino a quando Hernandez indosserà la maglia del club di cui è tuttora uno dei calciatori simbolo. Le prestazioni troppo altalenanti aumentano l’incertezza sul suo futuro, sul quale incombe la necessità di un rinnovo contrattuale, considerata l’attuale scadenza fissata al 2026.

Hernandez, possibile addio al Milan: il rinnovo è in bilico

A proposito di rinnovo, nelle dichiarazioni rilasciate nel pre partita di Milan-Verona, Ibrahimovic, con diplomazia, ha confermato che le parti sono in contatto. Tuttavia, la situazione, al momento, è di stallo totale mentre proseguono spedite le negoziazioni per Maignan, Reijnders e Pulisic, tutti vicini al prolungamento con ritocco dell’ingaggio. Matteo Moretto ha confermato, ieri sera, l’accordo già raggiunto per Maignan che firmerà fino al 2028. Reijnders si è esposto in prima persona sul rinnovo mentre per Pulisic è destinato a prolungare fino al 2029 a 5 milioni di stagione.

Per Hernandez, invece, la trattativa è bloccata. Una conferma ulteriore arriva dal collega Francesco Letizia. Intervenuto su Zona Rossonera, talk di approfondimento dedicato al Milan su calciomercato.it, il giornalista di Sportitalia si è detto pessimista sulla permanenza di Theo.

“Ero più ottimista prima, sono più pessimista adesso. Penso che questi mesi siano importanti non solo per la trattativa ma per il rendimento (..) Se Theo ha voglia di tornare quello che conosciamo, il Milan gli rinnova il contratto in cinque minuti. Se non ha voglia di tornare a quei livelli, al Milan non serve e a Theo non serve il Milan perché dovrebbe ridimensionare le sue ambizioni“, questa l’opinione di Letizia sulla vicenda Hernandez per la quale, da tifoso rossonero, si augura un epilogo diverso da quello che sembra già sancito.

“Andare in Arabia o in Premier in un club senza ambizioni che ti paga il doppio, ci si mette un attimo. Theo Hernandez deve decidere se essere ancora il terzino più forte al mondo o uno dei tanti. Io, ovviamente, mi auguro la prima“, questa la conclusione del giornalista. Staremo a vedere come evolverà la trattativa nelle prossime settimane, se con il rinnovo o meno. Senza, sembra davvero difficile ipotizzare che Theo possa presentarsi al via della prossima stagione in scadenza di contratto. Non a caso, si è scritto anche di una sua possibile cessione per finanziare l’acquisto a titolo definitivo di Joao Felix dal Chelsea.