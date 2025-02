Vlahovic chi? Giuntoli è impazzito, 60 milioni per il nuovo numero 9

L’addio del bomber serbo è dietro l’angolo, Cristiano Giuntoli ha già scelto il suo erede: pronti 60 milioni di euro, firma con la Juve

Non è un mistero che il matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic sia in rotta di collisione, ormai già da diverse settimane. L’approdo – seppur in prestito – di Kolo Muani in quel di Torino è stato un chiaro segnale di come le strade tra il calciatore serbo e la Vecchia Signora siano destinate, molto presto, a separarsi.

Vlahovic, d’altronde, è in scadenza il 30 giugno 2026 con la Juventus e l’opzione rinnovo sembra ufficiosamente saltata. Rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno e mezzo non è una possibilità concreta nei pensieri di Cristiano Giuntoli che già nel mese di gennaio aveva sondato il terreno per il potenziale addio della punta classe 2000. Non è stato così ma, probabilmente, accadrà nei mesi estivi. Dal PSG a, soprattutto, la Premier League: le suggestioni accumulate negli ultimi mesi intorno al nome di Vlahovic sono state molteplici.

In tal senso il club bianconero si aspetta di incassare una cifra importante per il cartellino del 24enne di Belgrado, seppur ad un anno dalla scadenza contrattuale: tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Vlahovic, ad oggi, è la seconda scelta dietro Kolo Muani il cui impatto in maglia bianconera è stato semplicemente devastante. 13 gol in 29 partite (uno ogni 156′ per il serbo), 5 in 3 gare per il francese (una rete ogni 52′). I numeri, dunque, parlano chiaro.

Dalla Premier alla Juve: 60 milioni per il post Vlahovic

E se per il futuro del francese, di proprietà del PSG, andranno allacciati i contatti con il club di Al-Khelaifi, è altrettanto vero che la dirigenza torinese si starebbe muovendo verso un altro grandissimo obiettivo per la stagione 2025/26. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e nello specifico dal quotidiano ‘Fichajes.net’ che parla di un grosso investimento per l’attacco.

Potrebbe essere Darwin Nunez la sorpresa per l’attacco di Thiago Motta, in ottica futura. Il 25enne uruguagio, sotto contratto con il Liverpool fino all’estate 2028, potrebbe rientrare nella rivoluzione che attenderà i ‘Reds’ a fine stagione. Alla Juve piace tanto, tantissimo. Al punto che si parla già di una potenziale proposta da 60 milioni di euro per convincere gli inglesi a cedere il cartellino dell’attaccante sudamericano, considerato la pedina ideale da consegnare a Thiago Motta in caso di cessione di Vlahovic.

D’altro canto, la dirigenza bianconera sarebbe talmente convinta dalla bontà dell’operazione che la cifra – se dovesse servire a ottenere il sì del Liverpool – potrebbe anche aumentare. Darwin Nunez, insomma, è una primissima scelta su cui la Juve proverà a mettere le mani. Al momento, dopo 33 presenze tra Premier League e coppe, l’uruguagio ha segnato 6 reti con 5 assist all’attivo.