Bomber da 100 milioni al posto di Vlahovic: è chiusa

La Juventus è pronta a salutare Dusan Vlahovic: ecco il bomber da 100 milioni di euro, i tifosi bianconeri sono già in festa

Era il 28 gennaio 2022 quando la Juve annunciava in via ufficiale l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Una trattativa serrata nella quale la dirigenza bianconera ebbe la meglio sulle rivali – Arsenal su tutti – con una proposta da 83 milioni di euro che rimpinguò le casse della società di Rocco Commisso.

Da allora il 24enne di Belgrado ha alternato grandi prestazioni a momenti di enorme appannamento. Ed in questa stagione in particolare, con Thiago Motta in panchina, le cose sono andate sempre peggiorando. Nonostante la titolarità fissa per mancanza di alternative valide, Vlahovic è fermo a 13 gol stagionali con 2 assist in 29 presenze. In Serie A ne ha segnati appena 8 in 19 partite. Numeri che sembrerebbero convincere ogni giorno di più la dirigenza juventina a volare pagina: Giuntoli ci ha messo una pezza, a gennaio, con l’approdo di Kolo Muani in prestito dal PSG.

L’impatto del francese è stato straordinario, arrivando a mettere definitivamente in ombra Vlahovic. Per mesi si è parlato di contatti per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Un’eventualità, a questo punto della stagione, che può anche essere già scartata. La Juve va avanti, programma il futuro e avrebbe già puntato un nome nuovo per l’attacco: si parla di un affare da 100 milioni di euro.

100 milioni e va alla Juve: Giuntoli pesca in Premier League

‘Transferfeed’ lancia la bomba di mercato per quello che – a conti fatti – potrebbe essere il grande sogno bianconero da consegnare a Thiago Motta durante il prossimo calciomercato estivo. L’erede di Dusan Vlahovic, destinato all’addio, potrebbe quindi arrivare direttamente dalla Premier League.

Secondo quanto riportato si tratterebbe di Darwin Nunez, punta classe ’99 che è sotto contratto con il Liverpool fino al 30 giugno 2028. Arrivato in Inghilterra dal Benfica per ben 85 milioni di euro nel luglio 2022, Nunez è un attaccante in grado di fare reparto da solo e con buoni numeri sotto porta oltre che nell’assistere i compagni. 6 gol e 5 assist, potrebbe rientrare nella serie di cambiamenti che attendono la squadra di Arne Slot in vista della prossima stagione. La Juventus, con i soldi della cessione di Vlahovic, proverebbe a trattare col Liverpool la firma di Darwin Nunez. Non sarà affatto semplice.

Perché come offerta iniziale i bianconeri proporrebbero ‘solo’ 60 milioni, una cifra che difficilmente accontenterà il Liverpool intenzionato a chiedere molto di più. Appare quindi complicato – ma non impossibile – che si possa trovare facilmente la quadra per l’approdo del nazionale uruguagio a Torino. La dirigenza bianconera ritiene Nunez l’uomo ideale per rimpiazzare Vlahovic ed è pronta – eventualmente – ad alzare la proposta pur di arrivare al cartellino dell’attaccante classe ’99. Staremo a vedere se alla fine Giuntoli avrà la meglio.