Giuntoli incontra il nuovo allenatore: il progetto Thiago Motta è già fallito

La posizione di Thiago Motta seriamente a rischio, addio in vista: Giuntoli cambia i suoi piani e incontra un nuovo tecnico per la Juventus

Ogni nuovo ciclo, nel mondo del calcio, si porta dietro, da sempre, un carico di aspettative ma anche di incognite. Non è scontato che i progetti delle società, nonostante le migliori premesse e intenzioni e le buone idee alla base, riescano a funzionare. Lo stanno scoprendo alla Juventus con Thiago Motta.

L’allenatore italobrasiliano, autore con il Bologna di un autentico miracolo e in grande crescita dal punto di vista delle idee calcistiche, era stato portato a Torino la scorsa estate per essere messo al timone di una rivoluzione tecnica e tattica, dando un nuovo modo di giocare alla squadra, maggiormente improntato sulla qualità. Delle difficoltà di adattamento fisiologiche erano state messe in conto, ma il percorso, fino a questo momento, è stato più complicato del previsto.

La Juventus è ancora in corsa per il raggiungimento degli obiettivi minimi stagionali e sta provando a crescere, nelle ultime settimane, ma, nonostante gli sforzi, la creatura di Thiago Motta stenta a decollare. La sua posizione verrà valutata al termine della stagione, sulla base dei risultati ottenuti, anche se, in casa bianconera, ci sarebbe già l’idea di rinunciare a lui, pensando ad un nuovo allenatore. Che Cristiano Giuntoli avrebbe già incontrato, per dare il via subito a un ulteriore ciclo.

Addio Thiago Motta, la Juventus sogna Zidane: il summit a Torino, tutti i dettagli

Il nome è di quelli da far tremare i polsi. Parliamo di Zinedine Zidane, sogno proibito della società e di tutti i tifosi, che dopo averlo ammirato da giocatore vorrebbero rivederlo in panchina per provare a costruire una epopea vincente simile a quella vissuta dal francese al Real Madrid.

Secondo ‘Calciomercato.it’, nonostante Zidane sia il candidato principale per la panchina della Francia a partire dal 2026, la Juventus intende provarci e sondare la sua disponibilità. Così, a Torino, sarebbe andato in scena un incontro tra Giuntoli e Zidane. Per ora, un semplice dialogo di natura esplorativa e poco più, ma un contatto sicuramente significativo, che può far pensare a una nuova, clamorosa rivoluzione per la Vecchia Signora. Se Thiago Motta non soddisfacesse le aspettative, i bianconeri potrebbero presentare una proposta che Zidane, per il legame con la sua ex squadra, valuterebbe sicuramente.