Il Milan non ha più freni: arriva un altro bomber in estate

Sembra avere le idee chiare il Milan per quello che riguarda il mercato in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti a chiudere nuovi colpi.

La rivoluzione della rosa che il Milan ha iniziato durante il mese di gennaio proseguirà con ogni probabilità in vista dell’estate con i rossoneri che sono pronti a regalare a Sergio Conceicao nuove pedine.

Durante la sessione di trattative invernale il Milan ha portato a Milanello Kyle Walker, Joao Felix, Santiago Gimenez, Riccardo Sottil e Warren Bondo, andando a cambiare in maniera netta un organico che ha salutato Davide Calabria, Alvaro Morata, Ismael Bennacer, Kevin Zeroli e Noah Okafor. Una serie di cambiamenti che ha modificato sostanzialmente il parco giocatori a disposizione di Sergio Conceicao che ha fatto le sue richieste già in vista della prossima estate.

Calciomercato Milan, un altro bomber in arrivo: il prezzo è di 35 milioni di euro

Il Milan continua a seguire Lorenzo Lucca in vista della prossima stagione. Cercato durante il mese di gennaio, il bomber dell’Udinese è pronto al salto di qualità e in estate cambierà maglia per provare a misurarsi in una big. Stando a quanto affermato da Ekrem Konur su X, l’Udinese avrebbe fissato intorno ai 35 milioni di euro il prezzo del proprio attaccante.

Classe 2000, Lorenzo Lucca sta vivendo un’ottima stagione con la maglia bianconera trovandosi già a quota 11 reti in stagione (9 in campionato e 2 in Coppa Italia). Un centravanti che è finito anche nel mirino di Luciano Spalletti, pronto a convocarlo per le prossime sfide che attendono la nazionale azzurra.

L’ex giocatore dell’Ajax piace a diverse squadre sia in Italia che non. Oltre al Milan anche Napoli, Atalanta, Roma e Juventus hanno preso informazioni sull’attaccante che potrebbe diventare uno degli uomini mercato della prossima estate. La punta è seguita anche in Premier League con Crystal Palace ed Everton che hanno già bussato alla porta dei Pozzo per cercare di capire quali siano i termini dell’eventuale affare.

Nelle intenzioni del Milan Lucca andrebbe a prendere il posto in rosa che al momento è ricoperto da Tammy Abraham. Il centravanti inglese è in prestito secco dalla Roma ma se non dovesse decidere di rinunciare a parte dello stipendio che percepisce appare difficile una sua conferma in rossonero. L’ex Chelsea farà probabilmente ritorno nella capitale per poi essere ceduto a titolo definitivo ad un altro club.