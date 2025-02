L’Inter ha già fissato il prezzo: scaricato Calhanoglu

L’Inter considera Hakan Calhanoglu sacrificabile sul mercato la prossima estate: i nerazzurri hanno già fissato il prezzo per la sua cessione

Hakan Calhanoglu non sta vivendo una stagione di alto livello rispetto alle scorse annate e nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con i problemi fisici che gli hanno impedito di stare in campo per aiutare la squadra.

Il centrocampista turco ex Milan ci ha abituato a tutt’altre prestazioni ed anche Simone Inzaghi non è contento del rendimento che sta avendo. Nel match vinto contro la Fiorentina, il tecnico nerazzurro lo ha sostituto al termine del primo tempo dopo una prova deludente e soprattutto dopo aver rimediato un cartellino giallo. Il numero 20 dell’Inter non è più il giocatore ammirato dalla tifoseria nerazzurra negli ultimi anni e per lui stanno iniziando a suonare le sirene di mercato.

Se fino alla scorsa estate l’Inter considerava Calhanoglu una pedina importante, se non fondamentale per la squadra, le cose stanno pian piano cambiando per i nerazzurri che adesso pensano eccome alla sua cessione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il centrocampista turco è ora considerato sacrificabile da parte della dirigenza nerazzurra che potrebbe decidere di scaricarlo in estate anche per questioni di bilancio.

Inter, Calhanoglu addio: i nerazzurri fissano il prezzo

Nelle ultime uscite la sensazione che si è avuta in casa Inter è che si possa pensare ad un futuro senza Hakan Calhanoglu, soprattutto se le prestazioni del turco sono quelle viste conto la Fiorentina. Fermato spesso da problemi fisici, il numero 20 nerazzurro ha deluso parecchio fin qui e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it è considerato uno dei sacrificabili da parte della dirigenza nerazzurra che avrebbe già fissato il prezzo per la sua cessione.

Per portare via Calhanoglu dall’Inter servirà un’offerta superiore ai 40 milioni, cifra che permetterebbe di far respirare il bilancio nerazzurro. La volontà di Oaktree è quella di puntare su giocatori giovani e di talento, oltre che con un ingaggio decisamente più leggero rispetto a quello del calciatore turco che lo scorso 8 febbraio ha compiuto 31 anni.

Non a caso, l’Inter si sta già muovendo sul mercato in questo senso ed ha messo alcuni profili nel proprio mirino. Oltre a Samuele Ricci del Torino che i nerazzurri vogliono contendere al Milan, nella lista del club campione d’Italia in carica ci sono anche Nico Paz del Como e Bernabé del Parma che quest’anno si stanno mettendo in luce con prestazioni di alto livello.

Per Calhanoglu, dunque, il tempo in maglia nerazzurra sembra finito ed in estate potrebbe lasciare la Serie A per trasferirsi in Bundesliga, dove c’è un Bayern Monaco fortemente interessato a lui.