Luis Diaz in Serie A: c’è già l’accordo

Grandi movimenti attorno al formidabile attaccante colombiano: un club italiano avrebbe già strappato il ‘sì’

Dopo la clamorosa partenza di Jhon Duran in direzione Saudi Pro League, è rimasto lui a rappresentare il talento colombiano in Premier League. Già idolo dei tifosi della Kop (che gli hanno perfino dedicato una canzone) Luis Diaz si sta rendendo protagonista di una buona stagione.

Pur nella spietata concorrenza dell’attacco dei Reds – un reparto stellare, che può contare, oltre che su Momo Salah, anche su gente come Darwin Núñez, Diogo Jota, Cody Gakpo e Federico Chiesa – il sudamericano ha fatto il suo, risultando addirittura decisivo in più di un’occasione.

Emblematico l’ultimo match di Premier League del club di Anfield, quello vinto, non senza soffrire, in casa contro il tenace Wolverhampton Wanderers. Un gol e il rigore procurato per il momentaneo 2-0 firmato Salah per l’attaccante di Barrancas, devastante negli spazi concessi dalla difesa dei Wolves.

Eppure…eppure il tecnico Arne Slot non ritiene incedibile il 28enne colombiano. Indiscrezioni riportate dal portale ‘Transferfeed.com’ riferiscono infatti di un interesse sempre maggiore riposto nei suoi confronti da Barcellona, Al Nassr e…Juventus. Già, il club bianconero, sempre a caccia di un bomber per la prossima stagione, avrebbe puntato il velocissimo esterno.

Juve-Luis Diaz, affare da 85 milioni: Slot non si oppone

Il tecnico olandese avrebbe dato il suo inaspettato via libera al suo attaccante, già corteggiato da altri club di Premier League nel recente passato. Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2027, Luis Diaz si trova benissimo a Liverpool, ma la decisione di Slot potrebbe cambiare repentinamente lo scenario.

La valutazione di 85 milioni di euro spaventa il giusto il Football Director Cristiano Giuntoli, prossimo a monetizzare la cessione del sempre meno indispensabile Dusan Vlahovic, finito in panchina anche contro l’Inter e mai titolare nelle ultime 6 uscite stagionali del club bianconero.

Oltretutto – leggasi gli affari Arthur Melo e Federico Chiesa – i rapporti tra le due dirigenze sono ottimi. Al di là della deludente resa ad Anfield dei due ex bianconeri passati al Liverpool nelle ultime stagioni. Insomma, il colpo potrebbe essere chiuso grazie ad uno sforzo economico che la ‘Vecchia Signora‘ pare disposta a fare. Magari contando su un piccolo sconto che i britannici potrebbero applicare se il calciatore stesso spingesse per un trasferimento nel nostro campionato.