Mago McKennie strega la big: 30 milioni alla Juve

Il mercato della Juventus può riservare un clamoroso colpo di scena: McKennie via da Torino per 30 milioni, lo vuole la big

L’estate bianconera ha portato numerose novità a partire dall’allenatore. Thiago Motta si è ritrovato in una realtà molto diversa da quella di Bologna, infarcito da grandi nomi e investimenti assai corposi in sede di mercato confezionati magistralmente da Cristiano Giuntoli. Qualcosa, però, è andato decisamente storto.

Koopmeiners e Douglas Luiz, insieme, sono costati oltre 100 milioni ed il loro rendimento – ad oggi – non giustifica affatto la spesa. A centrocampo, dunque, ha ritrovato enorme spazio quel Weston McKennie che solo qualche mese fa era tra i papabili per lasciare a titolo definitivo Torino. Già con Allegri in panchina il duttile centrocampista texano aveva mostrato le sue doti, ritagliandosi in silenzio uno spazio fondamentale nello scacchiere del livornese. Uno scenario che, ben presto, si è ripetuto pure con Thiago Motta. Perché McKennie ad oggi è una pedina decisamente preziosa che, in diverse occasioni, ha occupato parecchi ruoli in mezzo al campo, da quelli più offensivi a centrocampista di contenimento. Le prestazioni dell’ex Schalke 04, inevitabilmente, non sono passate inosservato.

La Juventus sembra attenta alla possibilità di rinnovare il contratto dell’americano che scadrà il 30 giugno 2026: ad oggi il rischio di non trovare un accordo c’è. Ed in questa incertezza generale c’è un club importantissimo che – in particolare – sembra pensare con decisione a McKennie in vista del prossimo calciomercato estivo. Occhio perché il classe 1998, nonostante l’importanza nel centrocampo bianconero, potrebbe effettivamente fare le valigie e partire.

McKennie in Spagna: l’annuncio è clamoroso

‘Fichajes.net’, portale spagnolo informato sul mercato che riguarda soprattutto le big della Liga, parla proprio di McKennie e della possibilità che il 26enne di Little Elm possa salutare la Juventus in estate. Una società, tra le più importanti al mondo, sembra essere convinta dal voler puntare su di lui.

Si parla del Barcellona. Hansi Flick è rimasto impressionato dalle prestazioni di McKennie e soprattutto dalla sua straordinaria duttilità in mezzo al campo. Bravo a combinare le due fasi, sarebbe il jolly perfetto da avere a disposizione nella stagione 2025/26. Da Barcellona pare vi sia la volontà di affrettare i tempi e provare ad approfittare del mancato rinnovo del calciatore, per strappare un prezzo di favore alla Juventus. Si parla di 15 milioni ma – in realtà – il club bianconero ha idee diametralmente opposte sulla reale valutazione di McKennie.

Nonostante si possa arrivare ad un anno dalla scadenza, la società bianconera è perentoria: McKennie non lascerà Torino per meno di 25-30 milioni di euro. Una cifra importante che, di fatto, potrebbe anche scoraggiare il Barcellona. In quella che rischia di essere la sua ultima stagione in maglia bianconera, McKennie ha racimolato fino a questo momento 5 gol e 3 assist in 28 presenze complessive.