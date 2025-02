Addio Juve, scambio alla pari e firma Osimhen

Scambio alla pari e firma Osimhen: doccia gelata per la Juventus che vince il Derby d’Italia ma che potrebbe dover dire addio all’attaccante nigeriano

Randal Kolo Muani non ha segnato ma è stato ugualmente decisivo. L’ex Psg con una ruleta in area di rigore si è liberato dalla morsa dei difensori nerazzurri per poi servire a Francisco Conceiçao l’assist per il gol che ha steso l’Inter.

Una convincente Juventus, quindi, si è portata a casa un vibrante Derby d’Italia che ha regalato emozioni e suspense fino al triplice fischio. Secondo ko esterno di fila, invece, per la truppa di Simone Inzaghi le cui mosse non si sono rivelate indovinate.

Se il campo torna a far sorridere la ‘Vecchia Signora’, con il trionfo contro i nerazzurri che è il miglior viatico in vista del return match del playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven (da difendere il 2-1 maturato all’Allianz Stadium), non giungono buone notizie per i bianconeri dal fronte del mercato dove a fari spenti si gettano le basi delle trattative da finalizzare in estate.

Il Chelsea torna convinto su Osimhen: la Juve osserva

La possibilità che a luglio sia Dusan Vlahovic sia Randal Kolo Muani facciano le valigie non è così remota dal momento che il francese è in prestito dal Paris Saint-Germain che di certo non concederà sconti per il relativo riscatto mentre il serbo potrebbe essere ceduto per reperire la liquidità con cui finanziare il mercato.

Oltretutto, il feeling tra il numero 9 e Thiago Motta è complicato da una certa incompatibilità tattica che potrebbe indurre il tecnico bianconero a spingere per la cessione dell’ex Fiorentina che, particolare non di poco conto, fa gola a diverse big europee.

Ebbene, in cima alla lista dei desideri del Managing Director Football della ‘Vecchia Signora’, Cristiano Giuntoli, c’è Victor Osimhen, attualmente in forza al Galatasaray ma, come è noto, di proprietà della capolista della Serie A, il Napoli del grande ex Antonio Conte.

Un’operazione tutt’altro che semplice da portare in porto dato che nelle ultime ore si registra un ritorno di fiamma del Chelsea di Maresca per l’attaccante nigeriano che già è stato a un passo dal trasferirsi a Stamford Bridge. I blues in vista della prossima stagione puntano a dare a Cole Palmer un compagno di reparto degno delle sue qualità, con l’ex attaccante del Napoli che è considerato il profilo più idoneo a ricoprire tale ruolo.

Per arrivare alla fumata bianca il Chelsea potrebbe giocarsi la ‘carta’ Christopher Nkunku che sta facendo fatica a imporsi in Premier League e che interessa ai partenopei. Un affare che senza dubbio restringerebbe lo spazio di manovra di Giuntoli visto che si ritroverebbe con un’opzione in meno per l’attacco.