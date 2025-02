Incredibile Guardiola: assalto alla Serie A, sgambetto a Simeone

Pep Guardiola ha messo nel mirino il gioiello della Serie A: l’allenatore del City vuole anticipare Simeone.

Il Manchester City di Pep Guardiola sta vivendo una stagione a dir poco complicata ma la prestazione fornita nell’ultimo match è stata confortante. Sabato scorso i Citizens hanno inflitto un sonoro 4-0 al Newcastle: grazie a questo successo i campioni d’Inghilterra sono saliti al quarto posto, con un punto di vantaggio sul sempre più sorprendente Bournemouth.

Mercoledì il City proverà invece a realizzare una piccola impresa al Bernabeu dopo il 2-3 subito dal Real Madrid all’Etihad. Oltre al campo, però, in casa Citizens si cerca anche di capire come fare per migliorare una rosa che in questa stagione ha mostrato delle carenze che vanno necessariamente colmate. Stando a quanto riferito dal sito Fichajes.net pare che Guardiola abbia messo nel mirino un talento della Serie A e avrebbe già fatto sapere alla dirigenza del Manchester City che questo gioiello deve essere il primo rinforzo nel prossimo calciomercato estivo.

Tuttavia, sempre stando a quanto riferito dal sito spagnolo, sul calciatore è piombato anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Stiamo parlando di Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2025 ma con una clausola che fa scattare il rinnovo automatico a favore dell’argentino a 8 milioni di euro.

Pep paga la clausola! Assalto al talento della Serie A

Nell’accordo era presente anche una clausola che consentiva a Dybala di liberarsi a soli 12 milioni di euro ma la stessa è scaduta lo scorso 15 gennaio. Sta di fatto che sia Manchester City che Atletico Madrid hanno messo nel mirino la Joya e vogliono assolutamente strapparla alla Roma. Con l’arrivo di Ranieri sulla panchina giallorossa il fantasista argentino ha ritrovato la sua forma migliore risultando spesso decisivo.

Il Manchester City ritiene che Dybala si adatterebbe perfettamente al modo di giocare di Pep Guardiola, grazie soprattutto alla sua versatilità e a un’eccellente visione di gioco. Tuttavia i Citizens devono fare i conti con la concorrenza dei Colchoneros: Diego Simeone è da tempo un ammiratore del suo connazionale e ritiene che il suo arrivo possa portare un tocco di creatività che a volte è mancato al suo Atletico.

Resta da capire cosa vorrà fare Dybala: il 31enne potrebbe essere stimolato da un’esperienza all’estero, specialmente in Premier League in una squadra molto ambiziosa come il Manchester City. Ecco perché in tanti vedono gli inglesi in vantaggio sugli spagnoli nella corsa all’argentino.