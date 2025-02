Julian Alvarez al posto di Osimhen: via libera Juve

Strada spianata per la Juventus per l’affare Osimhen: il top club ha deciso di puntare su Julian Alvarez, Giuntoli pronto ad affondare il colpo

La vittoria ottenuta nel derby d’Italia contro l’Inter ha dato grande entusiasmo alla Juventus che ha trovato la terza vittoria consecutiva in campionato, la quarta in totale considerando anche il successo in Champions League nel play-off contro il PSV Eindhoven.

Ancora una volta, come accaduto nelle ultime uscite dei bianconeri, ad essere decisivo è stato Kolo Muani, stavolta non con un gol, ma con un assist per il solitario e decisivo gol di Conçeiçao. Il francese ha avuto un impatto sull’ambiente Juve che definire devastante è quasi riduttivo e sono bastate poche settimane alla dirigenza per farle decidere di provare ad acquistarlo dal Paris Saint-Germain a titolo definitivo la prossima estate.

Di questa situazione non può essere contento Vlahovic che sta vedendo pochissimo il campo a causa del grande rendimento di Kolo Muani e ciò ha aumentato ulteriormente le voci sul suo futuro, sempre più lontano da Torino. Tra la Juventus e l’attaccante serbo qualcosa si è rotto ed i bianconeri stanno già cercando un sostituto con cui rimpiazzarlo. Uno degli obiettivi che più piacciono a Giuntoli si chiama Victor Osimhen che a fine stagione rientrerà al Napoli dal prestito al Galatasaray.

Il bomber nigeriano è il grande obiettivo della Juventus per la prossima estate ed i bianconeri potrebbero ricevere “un aiuto” dal Manchester United per portarlo a Torino.

Juventus, non tramonta la pista Osimhen: ora il nigeriano è più vicino

La pista Osimhen per la Juventus sembrava essersi ormai del tutto raffreddata, ma negli ultimi giorni le cose paiono cambiate. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, i bianconeri possono ora affondare il colpo per l’attaccante nigeriano visto che il Manchester United pare intenzionato a fare solo un grande colpo che porta il nome di Julian Alvarez.

Il noto sito spagnolo fa sapere come i Red Devils siano pronti a mettere sul piatto un’offerta davvero clamorosa per l’Atletico Madrid, arrivando ad offrire ben 150 milioni di euro per l’ex Manchester City. L’attaccante argentino è considerato dal Manchester United l’uomo adatto per guidare il nuovo progetto il prossimo anno e ciò ha portato la dirigenza inglese a scartare Victor Osimhen che torna ora prepotentemente in orbita Juve.

Trattare con il Napoli, che preferirebbe cederlo all’estero, non sarà facile per Giuntoli, ma la volontà della Juventus è quella di volerci provare per l’attaccante nigeriano. Va ricordato come su Osimhen ci sia una clausola rescissoria di 75 milioni, ma è valevole solo per l’estero e la Juventus non potrà quindi prelevarlo come fece a suo tempo con Higuain. Gli azzurri non intendono trattare con i bianconeri e servirà quindi una mega offerta per convincerli a cedere Osimhen ai rivali di sempre.