L’hanno scelto al posto di Vlahovic: 75 milioni di euro

Il futuro di Dusan Vlahovic lontano dalla Torino bianconera: lo hanno scelto al posto del bomber serbo, 75 milioni di euro per la firma

Mesi difficili, un rapporto con Thiago Motta che sembra non essere sbocciato sin dal primo giorno. Il momento di Dusan Vlahovic, finito in naftalina dopo l’approdo di Kolo Muani a Torino, è complesso. E la Juve, nel breve periodo, sarà chiamata a prendere una decisione importante.

L’ex attaccante della Fiorentina ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e al momento sembra proprio che non rinnoverà. La dirigenza bianconera ha fatto il possibile ma le richieste di Vlahovic – che attualmente guadagna ben 12 milioni di euro a stagione – non coincidono con le esigenze del club di Torino. A questo punto della stagione, a maggior ragione con l’esplosione di Kolo Muani che ha conquistato tutti sin dal suo approdo a fine gennaio, il destino del bomber serbo è segnato. Vlahovic via dalla Juventus, che proverà in ogni modo di riscattare Kolo Muani dal PSG.

Il nazionale francese è arrivato in prestito secco, andrà discussa l’eventuale cifra con il club di Al-Khelaifi per tentare di trattenerlo in maglia bianconera. Ad oggi Kolo Muani ha la media di una rete ogni 70′, semplicemente pazzesco: 4 gol e 1 assist in 5 apparizioni, decisivo anche nel derby contro l’Inter. È bastato pochissimo, dunque, per mettere in ombra Dusan che per mesi ha giocato con continuità non avendo alcun tipo di concorrenza alla Juve. Per l’addio di Vlahovic, nelle scorse ore, è arrivata una novità inaspettata: si parla di 75 milioni, un’offerta da capogiro che può cambiare tutto.

Addio Vlahovic: hanno scelto un altro bomber

Per mesi si è parlato con insistenza della possibilità che diverse squadre di Premier League fossero interessate a Dusan Vlahovic. Su tutte l’Arsenal che già nel gennaio 2022 aveva provato a convincere il serbo a trasferirsi a Londra. Ma non solo. Nelle scorse ore, però, una delle pretendenti si è tirata indietro.

‘Fichajes.net’ parla di come il Manchester United – ed in particolar modo il suo tecnico, Amorim – siano intenzionati a puntare forte su Viktor Gyokeres per la prossima stagione. I ‘Red Devils’, per stessa ammissione del tecnico portoghese, hanno bisogno di un centravanti di qualità, in grado di incidere con decisione sotto porta. Non sarà Vlahovic, quindi, visto che gli inglesi sembrerebbero avere già pronta l’offerta giusta per convincere lo Sporting a cedere lo svedese.

75 milioni di sterline, circa 90 milioni di euro, per la punta classe ’98 arrivata in Portogallo due anni fa per praticamente un quarto di quella cifra. Una proposta che, se confermata, sarebbe davvero incredibile. D’altronde Amorim conosce benissimo Gyokeres, sin dai tempi dello Sporting, e lo rivorrebbe alle sue dipendenze. Per Vlahovic, quindi, la pista United è destinata a sfumare definitivamente.