Non si parlano più, Juventus spaccata in due: la sentenza in diretta

Nonostante il successo contro l’Inter ci sono problemi in casa Juve: i due protagonisti sono ai ferri corti, ora sono guai.

La serata di domenica 16 febbraio è stata senza dubbio una delle più belle della Juve targata Thiago Motta. I bianconeri sono infatti riusciti a battere l’Inter all’Allianz Stadium grazie alla rete di Francisco Conceicao: l’1-0 consente ai torinesi di agganciare la Lazio e portarsi così al quarto posto in classifica. Un successo che potrebbe dare la spinta giusta alla Juve per affrontare al meglio i prossimi impegni, sia in campionato che in Champions League (mercoledì il ritorno del playoff in casa del PSV dopo il 2-1 dell’andata).

Tuttavia anche in una serata di grande festa c’è qualcosa che preoccupa l’ambiente juventino. Nel big match contro l’Inter, infatti, Thiago Motta ha scelto di tenere in panchina per tutto il tempo Dusan Vlahovic. Nelle ultime gare all’attaccante serbo è stato quasi sempre preferito Kolo Muani, che anche ieri sera è stato decisivo con la sua prestazione e con la giocata che ha portato al gol di Conceicao.

Nelle scorse partite Thiago Motta concedeva almeno il finale di gara a Vlahovic, ma contro l’Inter l’ex bomber della Fiorentina è rimasto per tutto il tempo in panchina. Una situazione che di certo non fa piacere all’attaccante di Belgrado: il suo contratto con la Juventus scade nel 2026 ma ormai pare evidente come le strade siano destinate a separarsi già la prossima estate.

Non si rivolgono la parola! Polveriera Juve

Ma perché Thiago Motta considera ormai Vlahovic una semplice alternativa? E’ una questione puramente tecnica o c’è dell’altro? Secondo il giornalista Furio Focolari i rapporti tra l’attaccante e il tecnico non sarebbero affatto buoni. Focolari rivela cosa sta accadendo nello spogliatoio bianconero in un’intervista rilasciata a ‘Radio Radio’.

“Mi sono convinto che ci sia qualcosa di personale tra Thiago Motta e Vlahovic – le parole del noto giornalista – Non è possibile un trattamento del genere per un giocatore che rimane il capocannoniere della Juve“. Effettivamente tra i giocatori juventini è proprio il bomber serbo quello con più centri in stagione: otto reti in Serie A, a cui si aggiungono le 4 firme in Champions League e il gol in Coppa Italia contro il Cagliari.

Focolari nell’intervista fa notare che Vlahovic “entra gli ultimi 10 minuti, quando la partita è finita“. L’altra sera contro i nerazzurri non è nemmeno sceso in campo: da capire se Thiago Motta deciderà di schierarlo titolare nel ritorno del playoff contro il PSV.