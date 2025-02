Theo Hernandez via, il Milan ha un sogno per sostituirlo

Sembra essere giunta al termine l’avventura di Theo Hernandez con la maglia del Milan ed i rossoneri avrebbero già individuato il possibile sostituto.

Le strade di Theo Hernandez e del Milan potrebbero dividersi in vista della prossima stagione con il laterale transalpino che appare destinato a salutare Milanello alla fine di questo campionato.

La stagione in corso non è di certo la migliore di Theo Hernandez da quando veste la maglia del Milan. Il terzino classe 1997 ha sofferto molto nei primi mesi di questa stagione venendo messo in alcune occasioni in panchina da Paulo Fonseca. Dall’arrivo di Sergio Conceicao alla guida della squadra il terzino ha ripreso la sua titolarità ma le prestazioni spesso non sono state delle migliori. Dopo essere stato vicino al rinnovo alla fine del 2024, le trattative per il prolungamento del contratto si sono arenate e per il giocatore potrebbe arrivare la cessione alla fine del campionato.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez saluta: individuato il sostituto

Se non dovesse giungere il rinnovo prima dell’estate il Milan cercherà di vendere il cartellino di Theo Hernandez al miglior offerente con il club che si starebbe già muovendo per provare ad individuare il possibile sostituto del terzino della nazionale francese. In questo senso il nome che più piace alla società rossonera è quello di Nuno Tavares della Lazio.

Il terzino portoghese della Lazio si sta mettendo in mostra come uno dei migliori terzini del campionato attirando le attenzioni di diverse big in tutta Europa. Classe 2000, verrà riscattato dalla Lazio al termine della stagione per una somma intorno ai 5 milioni di euro più bonus. L’Arsenal, proprietario del cartellino, manterrà un 20% sulla rivendita del calciatore.

Il Milan starebbe pensando proprio al laterale biancoceleste per sistemare la propria fascia sinistra con i rossoneri che potrebbero avere a disposizione un’importante somma derivante dalla partenza di Theo Hernandez. L’intenzione del club meneghino è quella di raggiungere circa 45 milioni di euro dalla cessione del terzino della nazionale francese che piace molto a PSG, Chelsea e Real Madrid.

Nuno Tavares piace molto al tecnico Sergio Conceicao, connazionale del terzino biancoceleste. Sarà però difficile per il Milan riuscire a convincere Claudio Lotito a privarsi del terzino dopo una sola stagione con il classe 2000 che potrebbe veder aumentare ulteriormente la propria quotazione nel caso in cui dovesse ripetere anche il prossimo anno la straordinaria annata che sta vivendo finora.