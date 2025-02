5 milioni, il Milan ha già chiuso il primo colpo per l’estate

Il Milan è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione ed è pronto a chiudere un colpo per una somma intorno ai 5 milioni di euro.

La dirigenza rossonera non è intenzionata a fermarsi a quanto fatto durante la sessione di mercato invernale ed è pronta a lavorare in vista delle trattative estive per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

Il calciomercato non si ferma mai e, nonostante la sessione invernale si sia chiusa da poco più di due settimane è già tempo di pensare a quelli che potranno essere i movimenti da mettere a segno una volta concluso il campionato in corso. Tra le società più attive c’è sicuramente il Milan che, dopo aver cambiato molto durante il mese di gennaio, è al lavoro ora sui possibili rinnovi di contratto con diversi giocatori che potrebbero prolungare il loro accordo con il club meneghino. Nel frattempo, però, sembra essere ad un passo il primo colpo per una somma intorno ai 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, primo colpo ad un passo: 5 milioni di euro

Sembra essere ormai una formalità il riscatto di Kyle Walker da parte del Milan dal Manchester City. I rossoneri hanno deciso di tenere il giocatore in rosa dopo nemmeno un mese dal suo arrivo a Milanello. Il Milan verserà i 5 milioni di euro richiesti e Walker sarà legato al club fino al giugno del 2027.

Il terzino inglese ha completamente convinto tutti in queste prime settimane in rossonero diventando da subito il padrone della fascia destra. Classe 1990, Walker ha portato da subito esperienza in campo e leadership all’interno dello spogliatoio venendo apprezzato sia dalla dirigenza che dal resto della squadra.

Il giocatore ex Manchester City considera ormai terminata la sua avventura in Premier League ed ha sposato in pieno la causa del Milan diventando in breve tempo un beniamino del pubblico rossonero. Il club è pronto a ratificare l’accordo già nelle prossime settimane andando di fatto a sistemare la fascia destra anche per la prossima stagione, punto debole dei rossoneri nelle ultime stagioni.

Appare destinato all’addio invece, Emerson Royal. Il terzino brasiliano si è infortunato durante il mese di gennaio quando sembrava essere vicino al passaggio al Galatasaray. Il ko ha bloccato le trattative ma l’arrivo di Walker e le prestazioni non ottime fornite nella prima parte di stagione porteranno al suo addio in vista del mercato estivo.