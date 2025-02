Adesso non è più incedibile: il Milan ha fissato il prezzo

Il Milan pianifica le prossime mosse di mercato. Possibile la partenza di un top player: i rossoneri hanno fissato il prezzo del cartellino.

Soltanto una ristretta parte della rosa può dirsi davvero sicura di far parte del Milan targato 2025/26. E’ il caso, ad esempio, dei nuovi acquisti Santiago Gimenez e Kyle Walker o della coppia di centrocampo titolare composta da Tijjani Reijnders e Yossouf Fofana. Certa anche la permanenza di Mike Maignan con il quale, di recente, è stato trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2029. Stop. Per gli altri componenti del gruppo la decisione verrà rinviata ai prossimi mesi. Possibile, quindi, la partenza di un top player rossonero, scivolato indietro nelle gerarchie nelle ultime settimane.

Parliamo di Rafael Leao, protagonista fin qui di una stagione in chiaroscuro ricca sia di buone prestazioni che di prove incolori. Il 25enne, sotto la gestione di Paulo Fonseca, ha fatto fatica ad ingranare finendo spesso in panchina ed entrando più volte in conflitto con il tecnico portoghese. Con l’avvento di Sergio Conceicao, il quadro è leggermente migliorato: l’ala sinistra ha trovato maggiore spazio senza, però, riuscire a riconquistare i gradi di titolare inamovibile.

Nei match vinti ai danni dell’Empoli e del Verona al suo posto è stato infatti schierato Joao Felix, prelevato ad inizio febbraio dal Chelsea attraverso la formula del prestito oneroso (5 milioni bonus inclusi). Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic è rimasto impressionato dalle doti dell’ex Barcellona e, a giugno, punta a confermarlo acquistandolo a titolo definitivo dai ‘Blues’. Per riuscire ad ottenere le risorse necessarie per soddisfare le pretese economiche degli inglesi, però, sarà necessario effettuare qualche operazione in uscita.

Mercato Milan, il top player verso l’addio: fissato il prezzo

Nella lista dei partenti, di conseguenza, è stato inserito anche Leao ritenuto sì utile ma non più imprescindibile all’interno del progetto milanista. Sulle tracce del classe 1999 (autore di 9 reti e 8 assist in 34 apparizioni complessive) risulta esserci il Barcellona, da tempo suo grande estimatore. I blaugrana hanno effettuato alcuni sondaggi esplorativi, al fine di delineare i contorni economici dell’affare, e puntano a farsi avanti in termini concreti durante l’estate.

Ibrahimovic dal canto suo, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è pronto a sedersi al tavolo delle trattative. Già esposto, intanto, il prezzo del cartellino in vetrina: per acquistare l’ala sinistra, in particolare, serviranno almeno 75 milioni. L’effetto domino sulla corsia mancina può scattare tra qualche mese.