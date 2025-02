Juventus-Inter non è finita: due giornate di squalifica, salta il Napoli

Dopo Juventus-Inter, i nerazzurri rischiano grosso: un big può incorrere in due turni di stop e saltare lo scontro diretto contro il Napoli

Lo scorso weekend ha rappresentato un passaggio fondamentale per gli equilibri incerti del campionato, con i riflettori puntati soprattutto su Juventus-Inter. Sfida, quella del derby d’Italia, che ha visto i bianconeri imporsi per 1-0 con una rete di Francisco Conceicao, risultato che ha riportato i bianconeri in zona Champions ma soprattutto ha negato ai nerazzurri la possibilità di tornare in testa alla classifica.

I campioni d’Italia avevano la chance di sorpassare il Napoli, dopo che gli azzurri, al sabato, avevano pareggiato per 2-2 in casa della Lazio. Invece, la squadra di Inzaghi è stata battuta da quella di Thiago Motta, al termine di una partita vibrante e che avrebbe potuto concludersi anche con un altro risultato. L’Inter ha avuto le sue occasioni, ma ha confermato di essere poco brillante in questo momento ed è incappata nella seconda sconfitta nelle ultime tre partite.

Qualsiasi discorso, nella corsa scudetto, resta aperto, con i partenopei di Conte a guidare la classifica con due punti di vantaggio sull’Inter. Ma di certo, rispetto a qualche settimana fa, c’è qualche interrogativo in più sui nerazzurri, per i quali il sogno di confermare lo scudetto non si annuncia facile da perseguire. Dopo Juventus-Inter, in particolare, anche una eredità scomoda da gestire, con il rischio di una squalifica di due turni per un big e l’eventualità di non esserci, dunque, per lo scontro diretto proprio contro il Napoli.

Juventus-Inter, giallo Lautaro Martinez: prova tv e squalifica, il punto

L’allarme è scattato per Lautaro Martinez, che a Torino ha vissuto una gara fortemente negativa, segnata da una clamorosa occasione da gol fallita verso la fine del primo tempo. Tutta la frustrazione dell’attaccante è esplosa a fine gara, in un episodio discutibile.

Le telecamere hanno infatti ripreso il capitano interista nell’atto di proferire probabili espressioni blasfeme, a giudicare dal labiale. Il che ha fatto supporre il possibile utilizzo della prova tv nel suo caso e quindi un possibile stop di uno o due turni. Intervento del giudice sportivo reso però più difficoltoso dal fatto che per utilizzare la prova tv in questo genere di situazioni occorresse anche un audio inequivocabile. Motivo per il quale, per esempio, lo scorso anno Cristante non era stato squalificato in un caso simile dopo un Roma-Juventus.