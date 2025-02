Lautaro al posto di Vlahovic: Juve-Inter non è finita

Un clamoroso incrocio di mercato tra Juventus e Inter: Lautaro Martinez prende il posto di Vlahovic, la scelta è stata fatta

La recente vittoria della Juventus nel Derby d’Italia contro l’Inter rischia di lasciare grossi strascichi in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri. La gara spartiacque per la squadra di Simone Inzaghi è rappresentata dal big match del ‘Diego Maradona’ il prossimo 2 marzo, contro il Napoli del grande ex Antonio Conte.

Molto dei sogni Scudetto nerazzurri – l’Inter, ad oggi, è a -2 dagli azzurri – si decideranno quella sera. E molto potrebbe portare anche a nuovi risvolti anche in ottica calciomercato, per la stagione 2025/26. Occhio all’attacco di Inter e Juventus, occhio ai bomber che fino a questo momento si sono presi la scena – spesso e volentieri – per prestazioni non propriamente all’altezza. Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, destini incrociati. Magari lontano dalla Serie A, molto presto.

La punta serba dopo l’arrivo di Kolo Muani ha letteralmente le ore contate. La Juve ha provato a rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ma non c’è stato verso di trovare un accordo: il problema resta sempre l’ingaggio da 12 milioni di euro attualmente percepito dal classe 2000 in quel di Torino. E così, verosimilmente, il club bianconero punterà a fare cassa.

Discorso diametralmente opposto per Lautaro Martinez che rimane al centro del progetto nerazzurro: il capitano, nonostante non stia vivendo un momento brillantissimo, è fondamentale per Simone Inzaghi. Si parla però di una possibilità che potrebbe portare ad un nuovo duello tra i due: c’è un club che potrebbe preparare una grande offerta.

Juve-Inter, nel mirino Lautaro e Vlahovic

Lautaro Martinez o Dusan Vlahovic? Le voci di mercato cominciano a farsi insistenti per quel che riguarda un potenziale addio dei bomber più importanti della Serie A.

L’Arsenal di Mikel Arteta a Vlahovic ha pensato con insistenza già tanto tempo fa. Era il gennaio 2022 e ad averla vinta, in quel caso, fu la Juve. Un colpo da oltre 80 miloni dalla Fiorentina che – in termini di resa – in questi tre anni non ha sempre brillato. Ecco quindi che adesso con l’infortunio grave patito da Gabriel Jesus, i ‘Gunners’ potrebbero farsi avanti con una proposta da urlo. Attenzione, però. Perché il club londinese si starebbe guardando intorno e pure Lautaro Martines parrebbe essere un profilo che piace parecchio al manager spagnolo.

Arteta sarebbe ben felice di accogliere Lautaro anche se – in questo caso – l’Inter potrebbe discutere il suo addio solo davanti una proposta a tre cifre o giu di lì: appare impensabile vedere il ‘Toro’ lasciare Milano e approdare a Londra per meno di 90-100 milioni. Un duello tra Inter e Juventus, per quel che concerne il mercato in uscita, che può entrare nel vivo: il Derby d’Italia non è finito qui.