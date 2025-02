Pagano la clausola di Huijsen: la Juve esulta due volte

Huijsen sta stupendo tutti anche in Premier League e sembra proprio che ci sia un top club pronto a pagare la sua clausola monstre presente nel contratto col Bournemouth

Il centrale di origine olandese, ma tesserato dalla Spagna, dopo aver fatto parte della NextGen della Juventus era stato preso in prestito dalla Roma, che alla fine della scorsa stagione ha deciso di non investire per trattenerlo. Una decisione davvero imperdonabile.

Ci sono giocatori della NextGen juventina che non entreranno mai negli annali del calcio e la cui cessione è stata solo che un bene dal punto di vista del bilancio. La possibilità di realizzare plusvalenze corpose con giovani ragazzi lanciati nella seconda squadra, in Serie C, è di certo uno strumento fondamentale per competere ai massimi livelli in questi tempi moderni. Eppure, a volte, basterebbe puntarci un pizzico di più per ritrovarsi poi in casa un vero campione. Questa volta a rammaricarsi, tra l’altro, non deve essere solo la Juventus ma anche la Roma.

Si perché Dean Huijsen, centrale olandese con passaporto spagnolo, era transitato anche dalle parti di Trigoria a gennaio, mettendo insieme diverse discrete prestazioni. Prima l’errore choc nel derby, proprio all’inizio della sua esperienza nella Capitale. Poi il grande gol di Frosinone e le altre buona partite giocate in campionato con Daniele De Rossi in panchina. Alla fine i Friedkin non se la sono sentita di spendere poco più di 15 milioni per il suo cartellino e il ragazzo si è accasato al Bournemouth (guarda caso dove lavora adesso Tiago Pinto, ex ds romanista).

La Juventus guadagna due volte dalla cessione di Huijsen: ora si fa sotto il Liverpool

Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di TeamTalk, Huijsen al Bournemouth ci rimarrà ben poco, visto che le sue eccellenti prestazioni di quest’anno, lo hanno messo sotto la lente d’ingrandimento di diversi club di prestigio. Quello maggiormente interessato sembra essere il Liverpool di Slot, che sta già dominando questa stagione. Per lasciarlo partire a giugno, Tiago Pinto vuole il pagamento dell’intera clausola da 50 milioni. Una cifra considerevole, che fa sorridere anche la Juventus per via indiretta.

I bianconeri, infatti, hanno mantenuto una percentuale sulla futura rivendita e ora sperano di poterla incassare. Huijsen sarebbe per Slot il sostituto, in prospettiva, di un certo Virgil van Dijk, che è arrivato ormai a fine corsa con i Reds. Questa mossa Slot porterebbe anche ad un secondo vantaggio per Giuntoli, visto che verrebbe meno un avversario per la corsa ad Hancko, centrale del Feyenoord che interessava ad entrambe.